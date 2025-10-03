En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا اپل با دولت آمریکا همدست شد؟!

اپل پس از واکنش شدید دولت ترامپ، چندین برنامه که کاربران را از هجوم ماموران ضد مهاجرت مطلع می‌کرد، از اپ‌استور خود حذف کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۳۹
| |
3 بازدید
آیا اپل با دولت آمریکا همدست شد؟!

پس از تشدید مقابله دولت ترامپ با مهاجران و دستگیری تعداد زیادی از آنها به صورت ناگهانی، نرم‌افزارهایی برای شناسایی این افراد و اطلاع‌رسانی در مورد هجوم آنها در اپ استورها عرضه شد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ برجسته‌ترین آنها، ICEBlock، یک برنامه رایگان با صدها هزار کاربر است که از عصر پنجشنبه دیگر برای دانلود در اپ استور اپل در دسترس نیست. ICEBlock به افراد اجازه می‌دهد تا به صورت ناشناس مکان ماموران مهاجرت و گمرک را در شعاع ۸ کیلومتری به اشتراک بگذارند و سازندگان آن، اپ استور را به عنوان تنها مکان امن برای دانلود و استفاده از آن توصیه کرده بودند.

اپل در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از تماس نیروهای انتظامی، ICEBlock و سایر برنامه‌های مشابه را حذف کرده است، اما مشخص نکرد که کدام آژانس یا آژانس‌ها با آن تماس گرفته‌اند و نگفت که کدام یک از برنامه‌های دیگر را حذف کرده است.

مقامات دولت ترامپ چندین هشدار در مورد غیرقانونی بودن استفاده از ICEBlock و حتی نشر خبر در این مورد صادر کرده‌اند. کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا خرداد ماه در این مورد گفت: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌تواند شبکه سی ان ان را به دلیل تهیه گزارشی در مورد وجود این برنامه تحت پیگرد قانونی قرار دهد یا خیر.

وی استدلال کرد که این کار به معنای تشویق فعال مردم به اجتناب از فعالیت‌های مرتبط با اجرای قانون است. هر چند کارشناسان حقوقی این استدلال را زیر سوال برده و اظهار داشتند مشخص نیست که این چه جرمی محسوب می‌شود.

پم بوندی، دادستان کل آمریکا نیز گفت وزارت دادگستری در حال بررسی عملکرد جاشوا آرون، خالق این برنامه، است و افزود او بهتر است مراقب باشد.

در پاسخ به این تهدیدها، آرون با حضور در شبکه ام اس آن بی سی از ICEBlock دفاع کرد و گفت خدمات این برنامه تحت حمایت قوانین مربوط به آزادی بیان است و هیچ چیز غیرقانونی در مورد ایجاد یا استفاده از این برنامه وجود ندارد. او این برنامه را به Waze و سایر برنامه‌های ناوبری تشبیه کرد که به کاربران اجازه می‌دهند دیگران را از حضور پلیس در جاده مطلع کنند.

 آقای آرون در خرداد ماه هم گفت: فکر می‌کنم هر زمان که شما علیه رژیمی که ادعای اقتدارگرایی، ترویج فاشیسم و ​تضعیف حاکمیت قانون در قانون اساسی ما را دارد، اقدام می‌کنید، باید بدانید که آنها به نوعی به سراغ شما خواهند آمد.

اپل پس از این هم در برابر خواسته‌های دولت ترامپ برای سرمایه گذاری سنگین در داخل خاک آمریکا و انتقال روند تولید بسیاری از محصولات خود به این کشور کوتاه آمده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اپل آمریکا ترامپ فناوری برنامه اپ استور پم بوندی آزادی بیان
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرکت فناوری آمریکا به دست و پای چین افتاد
بازطراحی بزرگ اپل برای مک در راه است
جزئیات جدید آیفون ۲۰ اپل
کدام کشورها استفاده از تیک‌تاک را ممنوع کرده‌اند؟
واکنش تند ترامپ به جریمه سنگین گوگل توسط اتحادیه اروپا
واکنش تمسخرآمیز سامسونگ به اپل
هوش مصنوعی سورا (Sora) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
اپل آخرین مهلت برای پرداخت چند میلیارد یورو مالیات به ایرلند را از دست داد
آزادی عقیده و بیان
بهترین اپلیکیشن‌ها و بازی‌های اپ‌استور در سال 2022 توسط اپل معرفی شدند
ترامپ عامل تغییر در گوشی‌های آتی آیفون و سامسونگ
کلاهبرداری به سبک اپل
دلایل حذف چندین اپلیکیشن از اپ استور!
اپل با اپلیکیشن Passwords مدیریت رمز عبور را متحول می‌کند
شکایت یک میلیارد دلاری برنامه‌سازها از اپل
سنگ بزرگ اپل پیش پای استارت‌آپ‌های جوان ایرانی!
اپل فهرست برنامه‌های ممنوعه در ایالات متحده را منتشر کرد
رییس قضا: آزادی بیان در ایران معقول و منطقی است
نامه سرگشاده‌ی مدیریت شرکت اسنپ به اپل
نامگذاری خیابان «آزادی بیان» در کابل
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
زلزله کرج را لرزاند
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aWV
tabnak.ir/005aWV