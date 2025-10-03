آیا اپل با دولت آمریکا همدست شد؟!

پس از تشدید مقابله دولت ترامپ با مهاجران و دستگیری تعداد زیادی از آنها به صورت ناگهانی، نرمافزارهایی برای شناسایی این افراد و اطلاعرسانی در مورد هجوم آنها در اپ استورها عرضه شد.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ برجستهترین آنها، ICEBlock، یک برنامه رایگان با صدها هزار کاربر است که از عصر پنجشنبه دیگر برای دانلود در اپ استور اپل در دسترس نیست. ICEBlock به افراد اجازه میدهد تا به صورت ناشناس مکان ماموران مهاجرت و گمرک را در شعاع ۸ کیلومتری به اشتراک بگذارند و سازندگان آن، اپ استور را به عنوان تنها مکان امن برای دانلود و استفاده از آن توصیه کرده بودند.
اپل در بیانیهای اعلام کرد پس از تماس نیروهای انتظامی، ICEBlock و سایر برنامههای مشابه را حذف کرده است، اما مشخص نکرد که کدام آژانس یا آژانسها با آن تماس گرفتهاند و نگفت که کدام یک از برنامههای دیگر را حذف کرده است.
مقامات دولت ترامپ چندین هشدار در مورد غیرقانونی بودن استفاده از ICEBlock و حتی نشر خبر در این مورد صادر کردهاند. کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی آمریکا خرداد ماه در این مورد گفت: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا میتواند شبکه سی ان ان را به دلیل تهیه گزارشی در مورد وجود این برنامه تحت پیگرد قانونی قرار دهد یا خیر.
وی استدلال کرد که این کار به معنای تشویق فعال مردم به اجتناب از فعالیتهای مرتبط با اجرای قانون است. هر چند کارشناسان حقوقی این استدلال را زیر سوال برده و اظهار داشتند مشخص نیست که این چه جرمی محسوب میشود.
پم بوندی، دادستان کل آمریکا نیز گفت وزارت دادگستری در حال بررسی عملکرد جاشوا آرون، خالق این برنامه، است و افزود او بهتر است مراقب باشد.
در پاسخ به این تهدیدها، آرون با حضور در شبکه ام اس آن بی سی از ICEBlock دفاع کرد و گفت خدمات این برنامه تحت حمایت قوانین مربوط به آزادی بیان است و هیچ چیز غیرقانونی در مورد ایجاد یا استفاده از این برنامه وجود ندارد. او این برنامه را به Waze و سایر برنامههای ناوبری تشبیه کرد که به کاربران اجازه میدهند دیگران را از حضور پلیس در جاده مطلع کنند.
آقای آرون در خرداد ماه هم گفت: فکر میکنم هر زمان که شما علیه رژیمی که ادعای اقتدارگرایی، ترویج فاشیسم و تضعیف حاکمیت قانون در قانون اساسی ما را دارد، اقدام میکنید، باید بدانید که آنها به نوعی به سراغ شما خواهند آمد.
اپل پس از این هم در برابر خواستههای دولت ترامپ برای سرمایه گذاری سنگین در داخل خاک آمریکا و انتقال روند تولید بسیاری از محصولات خود به این کشور کوتاه آمده بود.