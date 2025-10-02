چرا سود سهام عدالت برای برخی واریز نشد؟/ چه کسانی بیش از ۳ میلیون تومان سود دریافت کردند؟

با آغاز واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲، بیش از ۴۴ میلیون دارنده این سهام از روز گذشته مبالغ سود خود را در حسابهای بانکی دریافت کردهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق اعلام شرکت سپردهگذاری مرکزی (سمات)، میزان سود واریزی برای دارندگان سبدهای مختلف سهام عدالت به شرح زیر است:
سبد ۴۵۲ هزار تومانی: ۷۴۷ هزار تومان
سبد ۴۹۲ هزار تومانی: ۸۱۴ هزار تومان
سبد ۵۳۲ هزار تومانی: ۸۸۱ هزار تومان
سبد یک میلیون تومانی: ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
مرحله دوم واریز سود از روز گذشته در ۱۹ بانک عامل آغاز شد. تا ساعت ۱۸ چهارشنبه ۹ مهر، ۱۰ بانک از جمله پاسارگاد، اقتصاد نوین، قرضالحسنه مهر ایران، رفاه کارگران، رسالت، پارسیان، آینده، دی، شهر و کشاورزی سود سهام عدالت را به حساب مشمولان واریز کردند. بقیه بانکها نیز طبق اعلام سمات تا پایان امروز فرآیند واریز را تکمیل میکنند.
بخش قابل توجهی از مشمولان سهام عدالت هنوز سودی دریافت نکردهاند. مهدی حاجیوند، دستیار رئیس سازمان بورس در گفتوگو با تابناک، علت اصلی این مشکل را ایراد در شماره شبا، وجود چک برگشتی یا حسابهای دو امضایی دانست.
وی تأکید کرد: سهامداران باید اطلاعات بانکی خود را در سامانه سجام اصلاح کنند. سود تنها به حساب بانکی ثبتشده به نام خود سهامدار واریز میشود و هیچ نیازی به مراجعه حضوری یا ورود به لینکهای مشکوک نیست.
طبق اعلام سازمان بورس، از زمان آغاز اجرای طرح سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ تاکنون، حدود ۴ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت فوت کردهاند. برای بیش از یک میلیون نفر از آنها فرآیند انحصار وراثت انجام شده و وراث این افراد، یعنی بیش از ۴.۵ میلیون نفر، در این مرحله مشمول دریافت سود شدهاند. همچنین افرادی که عزیزانشان قبل از اول مرداد ۱۳۹۹ فوت کردهاند، میتوانند برای انحصار وراثت اقدام کنند و در اولین فرصت پرداخت سود، این مبلغ به حساب آنها واریز خواهد شد. شرط اصلی دریافت سود، ثبتنام در سامانه سجام است.
پس از تکمیل مرحله دوم، دریافتی سهامداران عدالت به این صورت است:
سبد ۴۵۲ هزار تومانی: ۱ میلیون و ۴۳۱ هزار تومان
سبد ۵۳۲ هزار تومانی: ۱ میلیون و ۶۸۶ هزار تومان
سبد یک میلیون تومانی: ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار تومان
با وجود پرداخت مرحله دوم، هنوز حدود ۷ هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ از سوی برخی شرکتهای بزرگ مانند فولاد مبارکه به حساب سمات واریز نشده است. به گفته حاجیوند، این مبلغ در مرحله سوم و به تدریج، همزمان با فرآیند پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۳ به حساب سهامداران واریز خواهد شد.