به دنبال بازگشت تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه ایران، ترکیه اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به دنبال بازگشت تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه ایران، ترکیه اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد. نهاد‌های مربوط به سازمان انرژی اتمی و بانک سپه از جمله تحریمی‌ها هستند.

لیست برخی شرکت‌های ایرانی که دارایی آنها مسدود شده:

سازمان انرژی اتمی ایران

بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی

مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان

شرکت کشتیرانی ایران و هند

شرکت جابر ابن حیان

مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج

شرکت کاوشیار

شرکت انرژی مصباح

شرکت تکنیک صنایع مدرن

شرکت انرژی نوین

مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی

شرکت پارس تراش

صنایع انرژی پیشگام

خطوط کشتیرانی جنوب