En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لیست شرکت‌های تحریم‌شده ایران در ترکیه

به دنبال بازگشت تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه ایران، ترکیه اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۲۱
| |
1269 بازدید
لیست شرکت‌های تحریم‌شده ایران در ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به دنبال بازگشت تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه ایران، ترکیه اموال، دارایی‌ها و حساب‌های ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد. نهاد‌های مربوط به سازمان انرژی اتمی و بانک سپه از جمله تحریمی‌ها هستند.

لیست برخی شرکت‌های ایرانی که دارایی آنها مسدود شده:

سازمان انرژی اتمی ایران

بانک سپه و بانک سپه بین‌المللی

مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان

شرکت کشتیرانی ایران و هند

شرکت جابر ابن حیان

مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج

شرکت کاوشیار

شرکت انرژی مصباح

شرکت تکنیک صنایع مدرن

شرکت انرژی نوین

مرکز تحقیقات هسته‌ای کشاورزی و پزشکی

شرکت پارس تراش

صنایع انرژی پیشگام

خطوط کشتیرانی جنوب

اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت های ایرانی ترکیه بلوکه بازگشت تحریم های غیرقانونی تحریم
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکمیل دیوار امنیتی ترکیه؛ آیا ایران در خطراست؟
مهاجرانی: برنامه ماشه به زودی تصویب می‌شود
زمینه بازگشت محترمانه ایرانیان به وطن فراهم شد
پزشکیان: ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم
هشدار ایران به آژانس بین‌المللی اتمی
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۳۸ فرد و نهاد مرتبط با ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aUb
tabnak.ir/005aUb