به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به دنبال بازگشت تحریمهای غیرقانونی بینالمللی علیه ایران، ترکیه اموال، داراییها و حسابهای ۲۰ شخص و ۱۸ نهاد ایرانی را بلوکه کرد. نهادهای مربوط به سازمان انرژی اتمی و بانک سپه از جمله تحریمیها هستند.
لیست برخی شرکتهای ایرانی که دارایی آنها مسدود شده:
سازمان انرژی اتمی ایران
بانک سپه و بانک سپه بینالمللی
مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مرکز فناوری هستهای اصفهان
شرکت کشتیرانی ایران و هند
شرکت جابر ابن حیان
مرکز تحقیقات هستهای کرج
شرکت کاوشیار
شرکت انرژی مصباح
شرکت تکنیک صنایع مدرن
شرکت انرژی نوین
مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی
شرکت پارس تراش
صنایع انرژی پیشگام
خطوط کشتیرانی جنوب