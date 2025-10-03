نتایج بررسی حادثه انفجار بندر شهید رجایی به کجا رسید؟

مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با نتایج بررسی مجلس از انفجار بندر شهید رجایی اظهار کرد: این موضوع یک بحث نظارتی بود که در کمیسیون تخصصی عمران مجلس بررسی شد.

وی افزود: همچنین کارگروهی برای بررسی این حادثه مشخص شد تا به محل بندر شهید رجایی مراجعه و موضوع را بررسی کنند تا قصور یا تقصیر احتمالی مشخص و فرایندها اصلاح شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از تعدد تصمیم گیری ها در مرزها و مناطق مختلف کشور، تصریح کرد: بیش از 15 تا 20 دستگاه در حوزه امور مرزی و بنادر و ... تصمیم گیر هستند. باید این موضوع حل بشود تا به یک مدیریت واحد متمرکز تصمیم گیر و تصمیم ساز برسیم.

یوسفی تاکید کرد: بنادر کشور نباید به انبار کالا تبدیل شود.

نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان گفت: مقرر شده تا گزارش نهایی در ارتباط با حادثه بندر شهید رجایی به مجلس تقدیم شود که پس از آن در صحن علنی قرائت می شود.

به گزارش تابناک، انفجار مهیب در بندر شهید رجایی بندرعباس، که ششم اردیبهشت‌ماه 1404 رخ داد، نه‌تنها جان ده‌ها نفر را گرفت و صدها زخمی بر جای گذاشت، بلکه با برآورد اولیه‌ یکی از پرهزینه‌ترین حوادث صنعتی سال‌های اخیر لقب گرفت.