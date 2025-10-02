En
/
فا
En العربیة
پزشکیان: ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم

رئیس جمهور با اشاره به تهدیدهای کشورهای اروپایی علیه کشور گفت: می‌گویند با اسنپ‌بک، شما را تحریم می‌کنیم در حالی که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم، آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را می‌خرند چگونه زندگی می‌کنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۸۹
پزشکیان: ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس جمهور با بیان این که مردم را برای مدرسه‌سازی به میدان بیاوریم گفت: اگر مردم به میدان بیایند هر کاری دلمان بخواهد می‌توانیم انجام دهیم نباید اجازه دهیم فرزندان ما در جای نامناسب قرار بگیرد، در این صورت است که راه پیدا می‌کنیم.

مسعود پزشکیان روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست عدالت آموزشی در استان هرمزگان گفت: شما و یا ما متکی به این باشیم که دولت کمک کند تا درست کنیم همچنان این ساختن‌ها ادامه خواهد یافت، ۴۷ سال از انقلاب گذشته هنوز می‌خواهیم مدرسه بسازیم.

وی افزود: در سفر سیستان و بلوچستان یکی از مدرسه‌سازان گفت که ۴۷ سال دیگر طول می‌کشد که اینجا مدارس بسازیم که گفتم همین امسال تمامش می‌کنیم. الان در سیستان و بلوچستان با کمک مردم بیش از ۲ هزار مدرسه می‌سازند و تمامش می‌کنیم.

پزشکیان ادامه داد: پیرزنی که گوسفند خود را در روستا برای ساخت مدرسه بنابراین باور کنید مردم مشکل را حل می‌کنند، چطور مساجد در هر محله‌ای است آیا دولت‌ها ساختن، یا باور‌ها ساختن، دولت‌ها نساختند. اگر باور کنیم که باید بچه‌های ما خوب آموزش ببینند توانمند شوند اصلا نباید منتظر کسی بود. ساخت ۱۵۰۰ مدرسه با کمک خیرین خیلی کار بزرگی است ولی با مردم کار کمی است.

رئیس جمهور گفت: مثلی در زبان ترکی است که می‌گوییم وقتی سیل بیاید هیچ چیز جلودارش نیست بنابراین مردم اگر حرکت کنند هیچ چیز جلودار آنها نیست. مردم اگر به میدان بیایند ۱۵ هزار کلاس در عرض یک سال می‌شود ساخت به شرط اینکه مردم را درگیر کنیم.

ما خودمان را تحریم کرده‌ایم/ صرفه‌جویی ۱۰ درصدی هزینه‌ها معادل ۱۸ میلیارد دلار است

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی در هزینه‌ها گفت: می‌شود با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌توان معیشت و زندگی و مسکن مردم را سامان داد، این رقم معادل سالانه بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار است.

پزشکیان با بیان اینکه کارمندان و مدیران می‌توانند با کار کردن در اتاق‌های کوچکتر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سرمایش و گرمایش، کمک کنند به مشاهدات سفر اخیر خود در ساختمان سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: در سازمان ملل، راهرو را پارتیشن‌بندی کرده و مدیران در آنجا مشغول کار بودند و در اتاق‌های ۲ در ۳، در کنار اتاق دبیر کل، کار می‌کردند.

رئیس جمهور با اشاره به تهدید‌های کشور‌های اروپایی علیه کشورمان، بیان داشت: می‌گویند با اسنپ‌بک، شما را تحریم می‌کنیم در حالی که ما خودمان، خودمان را تحریم کرده‌ایم، آنهایی که نفت و گاز و سوخت ندارند و این منابع را می‌خرند چگونه زندگی می‌کنند؟ ما اینها را داریم و گرسنه هستیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
5
پاسخ
قرار بود اگر نتوانستید استعفا دهید وضعیت کشور و مردم بسیار بدتر از زمانی است که شما وعده داده بودید
