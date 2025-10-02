En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا خواب عصر پاییز با احساس غم همراه است؟

کارشناسان علوم اعصاب و روانشناسی معتقدند خواب عصر در فصل پاییز اغلب به جای ایجاد شادابی، با نوعی رخوت و دل‌گرفتگی همراه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۰۷
| |
3 بازدید
چرا خواب عصر پاییز با احساس غم همراه است؟

کارشناسان علوم اعصاب و روانشناسی معتقدند خواب عصر در فصل پاییز اغلب به جای ایجاد شادابی، با نوعی رخوت و دل‌گرفتگی همراه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ به گفته متخصصان، کاهش طول روز و نور خورشید در پاییز باعث اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن و کاهش سطح هورمون سروتونین (عامل بهبود خلق) می‌شود. در عین حال، خواب عصرگاهی اگر بیش از ۲۰ دقیقه طول بکشد، فرد را وارد خواب عمیق کرده و بیداری پس از آن را با کسالت و افت خلق همراه می‌سازد؛ پدیده‌ای که در علوم خواب به نام sleep inertia شناخته می‌شود.

علاوه بر این، غروب زودهنگام پاییز و فضای نمادین برگ‌ریزان و سکوت این فصل، به طور ناخودآگاه احساس تنهایی و اندوه را در افراد تشدید می‌کند.

متخصصان توصیه می‌کنند برای پیشگیری از این وضعیت، خواب عصرگاهی کوتاه (۱۵ تا ۲۰ دقیقه)، قرار گرفتن در معرض نور طبیعی یا نور مصنوعی مناسب پس از بیداری، و انجام فعالیت سبک مانند پیاده‌روی در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خواب پاییز غم افسردگی عصر پاییزی رخوت تنهایی اندوه خبر فوری خستگی
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
علت خستگی بعد از خواب چیست؟
سرماخوردگی روانی چیست؟
10 دلیل خستگی همیشگی
تنهایی به اندازه استعمال دخانیات خطرناک است
اگر در "پاییز" این علائم را دارید، افسرده‌اید!
اگر خوابتان زیاد شده این مطلب برای شماست
آیا اختلال افسردگی پاییزی، دلایل علمی دارد؟
«غصه شنبه» از نظر علمی ثابت شده است؟
آیا غم جمعه فقط در ایران تجربه می‌شود؟
۵ دلیل احساس خستگی در طول روز
تمرین ملوان بدون اولادی در غم و اندوه
راه های مقابله با افسردگی پاییز
واقعیت‌هایی درباره اعتیاد و افسردگی
افغانستان غمگین‌ترین کشور است/ شادترین کشور کجاست؟
دلایل خواب‌آلودگی و خستگی
تاثیر مهم ترین اختلال روانی بر خواب و عملکرد حافظه
تفاوت غم و افسردگی چیست؟
اگر دائم خواب‌تان می‌آید بخوانید!
چرا همیشه احساس خستگی می‌کنیم؟
چگونه شادی را نهادینه کنیم ؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۸ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aSl
tabnak.ir/005aSl