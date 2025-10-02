چرا خواب عصر پاییز با احساس غم همراه است؟

کارشناسان علوم اعصاب و روانشناسی معتقدند خواب عصر در فصل پاییز اغلب به جای ایجاد شادابی، با نوعی رخوت و دل‌گرفتگی همراه می‌شود.

کارشناسان علوم اعصاب و روانشناسی معتقدند خواب عصر در فصل پاییز اغلب به جای ایجاد شادابی، با نوعی رخوت و دل‌گرفتگی همراه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ به گفته متخصصان، کاهش طول روز و نور خورشید در پاییز باعث اختلال در ریتم شبانه‌روزی بدن و کاهش سطح هورمون سروتونین (عامل بهبود خلق) می‌شود. در عین حال، خواب عصرگاهی اگر بیش از ۲۰ دقیقه طول بکشد، فرد را وارد خواب عمیق کرده و بیداری پس از آن را با کسالت و افت خلق همراه می‌سازد؛ پدیده‌ای که در علوم خواب به نام sleep inertia شناخته می‌شود.

علاوه بر این، غروب زودهنگام پاییز و فضای نمادین برگ‌ریزان و سکوت این فصل، به طور ناخودآگاه احساس تنهایی و اندوه را در افراد تشدید می‌کند.

متخصصان توصیه می‌کنند برای پیشگیری از این وضعیت، خواب عصرگاهی کوتاه (۱۵ تا ۲۰ دقیقه)، قرار گرفتن در معرض نور طبیعی یا نور مصنوعی مناسب پس از بیداری، و انجام فعالیت سبک مانند پیاده‌روی در نظر گرفته شود.