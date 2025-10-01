En
آمریکا ویزا نداد، تاج از اینفانتینو کمک خواست

مهدی تاج اعتراض خود را بابت صادر نشدن ویزای آمریکا به اینفانتینو انتقال داده و ممکن است با ورود رئیس فیفا به ماجرا، مشکل حل شود.
آمریکا ویزا نداد، تاج از اینفانتینو کمک خواست

مهدی تاج علاوه بر ریاست فدراسیون فوتبال، در سمت نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم فعالیت می‌کند.

به گزارش تابناک، فدراسیون فوتبال ایران برای حضور در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط به این مراسم، درخواست صدور روادید برای ۹ نفر از اعضای فدراسیون از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون، هدایت ممبینی، دبیر کل فدراسیون، امیر قلعه‌نویی، سرمربی، سعید الهویی، مربی و مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی فوتبال کرده بود.

در این شرایط خبر رسیده که آمریکا برای اسامی اعلام شده، ویزا صادر نکرده است. موضوعی که باعث ناراحتی مسئولان فدراسیون و در راس آن مدی تاج شده است.

مهدی تاج که سمت نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم برعهده دارد، با اطلاع از این موضوع، به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، اعتراض خود را نسبت به عدم صدور روادید آمریکا برای اعضای فدراسیون فوتبال ایران ابراز کرد و ممکن است با ورود رئیس فیفا، این مشکل حل شود.

مهدی تاج فدراسیون فوتبال آمریکا ویزا فیفا اینفانتینو جام جهانی 2026 خبر فوری
