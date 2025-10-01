به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه عصر چهارشنبه با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای کشورش بیان کرد: «چتر هسته‌ای فرانسه وجود دارد. من در حال حاضر روی به‌روزرسانی دکترین خود کار می‌کنم و می‌خواهم گفت‌وگوی راهبردی را با اروپایی‌هایی که خواهان آن هستند، تعمیق بخشم.»

ماکرون در گفت‌وگو با یک رسانه آلمانی تاکید کرد: «من در اوایل سال ۲۰۲۶ سخنرانی اصلی خودم را در مورد دکترین هسته‌ای فرانسه ایراد خواهم کرد.»

طبق گزارش‌ها، فرانسه حدود ۲۹۰ کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود دارد که عمدتاً از طریق موشک‌های بالستیک زیردریایی و موشک‌های هوا به زمین مستقر می‌شوند.