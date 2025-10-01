En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماکرون: دکترین هسته‌ای فرانسه را مدرن می‌کنیم

رئیس‌جمهور فرانسه گفت این کشور در حال مدرن‌سازی دکترین هسته‌ای خود است.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۰۰
| |
298 بازدید
ماکرون: دکترین هسته‌ای فرانسه را مدرن می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه عصر چهارشنبه با اشاره به برنامه‌های هسته‌ای کشورش بیان کرد: «چتر هسته‌ای فرانسه وجود دارد. من در حال حاضر روی به‌روزرسانی دکترین خود کار می‌کنم و می‌خواهم گفت‌وگوی راهبردی را با اروپایی‌هایی که خواهان آن هستند، تعمیق بخشم.»

ماکرون در گفت‌وگو با یک رسانه آلمانی تاکید کرد: «من در اوایل سال ۲۰۲۶ سخنرانی اصلی خودم را در مورد دکترین هسته‌ای فرانسه ایراد خواهم کرد.»

طبق گزارش‌ها، فرانسه حدود ۲۹۰ کلاهک هسته‌ای در زرادخانه خود دارد که عمدتاً از طریق موشک‌های بالستیک زیردریایی و موشک‌های هوا به زمین مستقر می‌شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه ماکرون انرژی هسته ای برنامه هسته ای دکترین هسته ای کلاهک هسته ای بمب اتمی خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام کشورها برای ساخت بمب اتمی دندان تیز کردند؟
وضعیت تسلیحات هسته‌ای جهان چگونه است؟
کدام کشور بیشترین کلاهک‌های هسته‌ای را در اختیار دارد؟
مکرون: توان هسته‌ای مهمترین منبع تامین انرژی فرانسه
اینفوتابناک | برآورد هزینه تسلیحات هسته‌ای در جهان
امارات سال آینده برنامه هسته‌ای خود را کلید می‌زند
دکترین هسته‌ای ایران تغییر می‌کند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aSe
tabnak.ir/005aSe