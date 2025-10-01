فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص مکانیسم ماشه گفت: دولت و دستگاه دیپلماسی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا این موضوع عملی نشود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: البته دولت از مدت‌ها قبل تمام سناریوها را در این زمینه در نظر گرفته و برنامه‌ای در این خصوص تدوین کرده است که قرار است روز یکشنبه به تصویب برسد.

مهاجرانی در توضیح جزئیات این برنامه گفت: طبق این برنامه که آرایش جدیدی برای دولت خواهد بود هر دستگاه و وزارتخانه دستورالعمل و ماموریت خاص خود را دنبال خواهد کرد تا کمترین فشار به زندگی مردم وارد شود.

سخنگوی دولت درباره مباحث مطروحه در جلسه امروز هیئت وزیران گفت: امروز گزارش وزیر امور خارجه از سفرش به نیویورک را داشتیم و باید در این زمینه روایت جدی و دقیقی صورت بگیرد. ایران اعلام آمادگی کرد تا با حضور سه کشور اروپایی، آژانس و ویتکاف جلسه برگزار شود ولی از طرف مقابل مورد پذیرش قرار نگرفت و یا اینکه در جلسات حضور پیدا نکردند.

مهاجرانی ادامه داد: ابتدا موضوع بر این بود که راجع به ذخایر 60 درصدِ ما و در مقابل اسنپ‌بک صحبت‌هایی بشود و حذف کامل اسنپ‌بک صورت بگیرد که این مورد تقاضای ایران بود ولی آن‌ها نپذیرفتند. طرف مقابل در ابتدا بر تعویق حدود شش‌ماه اسنپ‌بک تأکید داشتند و وزیر خارجه هم گفته بودند با این جمع‌بندی، مذاکره معنا ندارد اما با توجه به منافع ملی حتی در آخرین شب، پیشنهاد 45 روز تعویق اسنپ‌بک از طرف ایران مطرح شد که در نهایت با فشاری که لابی صهیونیست‌ها این مورد نیز پذیرفته نشد.

وی اضافه کرد: این‌جا به‌خوبی می‌توان به مردم گفت که سخنان طرف مقابل درباره پای‌بندی بر مذاکره دروغین است و جامعه بداند دستگاه دیپلماسی همه تلاش خود را به‌کار گرفت تا اسنپ‌بک یا کلاً از بین برود و یا به تعویق بیفتد ولی باید تأکید کرد فشار لابی صهیونیست‌ها را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های طرف مقابل شاهد بودیم که علی‌رغم میل خود اروپایی‌ هم تغییر رویه دادند و در نهایت شاهد برگشتن تحریم‌ها بودیم.

