پنتاگون امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که ایالات متحده به همراه شرکای خود در ائتلاف بین‌المللی مأموریت نظامی خود در عراق را کاهش خواهند داد و در پی موفقیت ائتلاف ضد داعش، اکثر نیروهای آمریکایی از بغداد به اقلیم کردستان منتقل شده‌اند.

«شان پارنل»، سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده و شرکای ائتلاف در راستای دستور رییس‌جمهوری آمریکا و بر اساس توافق‌های کمیسیون عالی نظامی آمریکا–عراق و اطلاعیه مشترک منتشر شده در ۲۷ سپتامبر، سطح ماموریت نظامی خود را در عراق کاهش می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او گفت: این کاهش، بازتاب «موفقیت مشترک در مبارزه با داعش» است و گامی برای گذار به یک «شراکت امنیتی پایدار» میان واشنگتن و بغداد به شمار می‌رود.

به گفته پنتاگون، این شراکت جدید با قانون اساسی عراق و توافق‌نامه چارچوب راهبردی آمریکا–عراق هم‌خوانی دارد و ضمن حمایت از امنیت دو کشور، توان عراق را برای توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایفای نقش منطقه‌ای تقویت خواهد کرد.

در پایان بیانیه تاکید شد ایالات متحده همچنان با دولت عراق و سایر اعضای ائتلاف در تماس نزدیک خواهد بود تا این گذار به شکلی «مسئولانه و هماهنگ» انجام گیرد.

پنتاگون پیش‌تر اعلام کرده بود که تا پایان ماه سپتامبر، حضور نظامی خود را در عراق کاهش می‌دهد.

پنتاگون در بیانیه خود بر پایبندی به کاهش حضور نظامی در عراق تأکید و اعلام کرد، این روند نتیجه موفقیت ائتلاف بین‌المللی در مقابله با گروه تروریستی داعش است.

بر اساس نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری رویترز گفت طبق طرح جدید، رهبری عملیات مقابله با بقایای اعضای گروه تروریستی داعش در عراق به بغداد سپرده خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد که بر اساس این طرح، آمریکا و متحدانش تمرکز خود را بر فعالیت‌های داعش در سوریه قرار می‌دهند و بخش عمده نیروهایشان را به اقلیم کردستان منتقل خواهند کرد.

ایالات متحده در آغاز سال ۲۰۲۵ تقریباً ۲۵۰۰ نیرو در عراق و بیش از ۹۰۰ نیرو در سوریه داشت که بخشی از ائتلافی بود که در سال ۲۰۱۴ برای مبارزه با داعش تشکیل شد، زیرا این گروه هر ۲ کشور را تصرف کرده بود.

مقام مذکور افزود پس از تکمیل روند انتقال، شمار نیروهای آمریکا در عراق به کمتر از ۲ هزار نفر کاهش می‌یابد که عمدتاً در اربیل مستقر خواهند بود، هرچند عدد نهایی و جدول زمانی مشخص نشده است.

مقامات پنتاگون تأکید کردند بر اساس برنامه اعلام‌شده، نیروهای باقی‌مانده آمریکا در بغداد بر همکاری‌های امنیتی دوجانبه متمرکز خواهند بود و نه مبارزه با داعش.

در همین رابطه، یک مقام ارشد نظامی آمریکا گفت: داعش دیگر تهدیدی مداوم برای دولت عراق یا آمریکا از داخل خاک عراق نیست و این یک دستاورد بزرگ است که ما را قادر می‌سازد مسؤولیت بیشتری را برای رهبری تلاش‌های امنیتی به عراق واگذار کنیم.

گزارش‌ها حاکی است که در اواخر ماه اوت، کاروان‌هایی از نیروهای آمریکا از پایگاه عین‌ الاسد در غرب الانبار خارج شدند و تجهیزات سنگینی را با خود بردند؛ اقدامی که به گفته منابع عراقی نشانه «خروج تدریجی» نیروهای آمریکایی از عراق بود.

منابع آگاه و ویژه در بغداد و الانبار در آن زمان تاکید کردند، برخی از این ستون‌های نظامی، تجهیزات سنگین ارتش آمریکا را حمل می‌کردند که این امر، به گفته آن‌ها، به معنای خروج نیروها و نه صرفاً بازآرایی آنها است.

توافق بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴، پایان مأموریت ائتلاف ضد داعش در عراق را حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین کرده بود.