خبر داغ نگهبان: تشدید مجازات جاسوسی قطعی شد

دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» و لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، وی در این رابطه توضیح داد: این ۲ مصوبه که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشدند.

بدین ترتیب، این دو مصوبه که در دوران جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، می‌تواند مسیر اجرا را طی کند.

