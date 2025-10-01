En
ورزش از انحصار صداوسیما آزاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انحصار صدا و سیما در پخش مسابقات ورزشی مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۰۴
| |
556 بازدید
ورزش از انحصار صداوسیما آزاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با تصویب مواد ۱۵ و ۲۲ به شرح زیر موافقت کردند:

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ماده ۱۵- وجوه هزینه های صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه های ورزشی بانوان، جانبازان، توان یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید  وزارت تهیه می شود، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۲۲- در راستای اجرای بند (۳) اصل سوم قانون اساسی، جزء (۱) بند «الف» ماده (۳)، اجزای (۱) و (۲۵) بند «الف» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جهت دسترسی آسان و ارزان عموم مردم به اماکن ورزشی، وزارت مکلف است حق استفاده رایگان از اماکن ورزشی مختص خود را در اختیار فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی دارای اولویت بر اساس آمایش سرزمینی ورزش کشور که به تأیید وزارت می‌رسد قرار دهد. دستورالعمل اجرای این ماده با اولویت تقویت ورزش همگانی، ارائه خدمات به ورزش دانش‌آموزی، زنان، جانبازان و کم‌توانان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی ماده ۲۲ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، با رای مثبت به پیشنهاد مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار در مجلس با حذف تبصره این ماده به شرح زیر که درباره انحصار صداوسیما در پخش آثار تولیدی حاصل از مسابقات ورزشی است، موافقت کردند:

«تبصره– به منظور رعایت حقوق مخاطب در تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و پخش رایگان برای مردم، سازمان صدا و سیما مکلف به ضبط و پخش زنده مسابقات ورزشی به صورت فراگیر در تمامی بسترهای انتشار متناسب با ظرفیت‌های فنی و تولیدی خود می‌باشد. آثار تولیدی حاصل از این رویدادها متعلق به سازمان صدا و سیماست و باشگاه‌های موضوع  این قانون موظف هستند جهت ضبط و تولید و پخش زنده با رعایت الزامات قانونی و مصوبات جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر از طریق سازمان صدا و سیما اقدام نمایند.»

گفتنی است؛ رسیدگی به لایحه جامع باشگاه داری در صحن مجلس که از ۵ اسفند ۱۴۰۳ با تصویر کلیات آن آغاز شده بود، پس از بررسی جزئیات ۲۳ ماده آن در صحن مجلس، امروز به پایان رسید. احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در جریان رسیدگی به این لایحه در جلسه امروز صحن مجلس، درباره علت طولانی شدن بررسی لایحه جام باشگاهداری در صحن مجلس را شرایط و اقتضائات کشور در ماه‌های گذشته عنوان کرد.
 

صداوسیما ورزش انحصار نمایش تلویزیونی مجلس شورای اسلامی باشگاه های ورزشی لایجه نظام جامع باشگاهداری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
