مکانیسم ماشه، تیر خلاص به برجام بود/ غرب دنبال تسلیم ایران است، نه صلح

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه با فعال شدن مکانیسم ماشه، برجام به فرجام خود رسید، گفت: برجام دیگر قراردادی بدون انتفاع است و غرب نشان داد که هدفش صلح از مسیر دیپلماسی نیست، بلکه به‌دنبال تسلیم ایران است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام «سارا فلاحی» نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در ایلام با اشاره به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تبعات آن برای ایران اظهار کرد: با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران اعمال شده بود، از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، ممنوعیت دستیابی به فناوری‌های موشکی، و تحریم برخی افراد و نهادها، مجدداً بازمی‌گردند. این ظاهر ماجراست؛ اما باطن آن چیز دیگری‌ست. اروپا و آمریکا از زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ تاکنون، نه‌تنها به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، بلکه با نقض مکرر مفاد توافق، انواع ظلم و فشار را بر ملت ایران تحمیل کرده‌اند.

وی با انتقاد از رفتار‌های غیرقانونی غربی‌ها افزود: در ساختار ظالمانه نظام بین‌الملل، قدرت جای حق را گرفته است. آنها از نهاد‌های جهانی برای تثبیت هژمونی خود بهره می‌برند و منافع‌شان را معیار رفتار‌های سیاسی قرار می‌دهند، نه اصول اخلاقی یا حقوق بشر. همان‌طور که خانم تاپر در جنگ فالکون گفته بود، «سازمان ملل را برای جهان سوم ساخته‌ایم»، غرب نیز از این نهاد‌ها برای مدیریت جهان به نفع خود استفاده می‌کند.

تناقض‌های رفتاری غرب در قبال ایران و منطقه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تناقض‌های رفتاری غرب در قبال ایران و منطقه تصریح کرد: در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه سکوت می‌کنند و حتی به آن مشروعیت می‌بخشند. در میانه مذاکرات با ایران، که بالاترین سطح همکاری را با آژانس داشته، به کشورمان حمله می‌کنند. به متحد خود قطر رحم نمی‌کنند، حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، اما مدعی دریافت جایزه صلح نوبل می‌شوند؛ جایزه‌ای که بر اساس قواعد خودشان به خودشان می‌دهند. در این بازی، داور، بازیکن و مربی همه یکی هستند.

وی با اشاره به تمدید قانون تحریم‌های ایران توسط کنگره و سنای آمریکا در سال ۲۰۱۶ یادآور شد: تنها یک سال پس از امضای برجام، کنگره آمریکا با ۴۱۹ رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، قانون تحریم‌های ایران را تمدید کرد. سنای آمریکا نیز با ۹۹ رأی موافق و بدون رأی مخالف، این قانون را برای یک دوره ۱۰ ساله دیگر تصویب کرد. این قانون که صنایع نفت، گاز، بانکی و نظامی ایران را هدف قرار داده بود، قرار بود در پایان سال ۲۰۱۶ منقضی شود. اما با تمدید آن، عملاً نقض برجام صورت گرفت.

تحریم‌های ثانویه، بسیار ظالمانه‌تر از تحریم‌های سازمان ملل هستند

فلاحی با اشاره به مواد ۲۸ و ۲۹ برجام خاطرنشان کرد: در این مواد، طرف‌های توافق متعهد شده‌اند که از هرگونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام خودداری کنند و سیاست‌هایی اتخاذ نکنند که به‌طور مستقیم بر عادی‌سازی روابط اقتصادی با ایران اثر منفی بگذارد. با این حال، آمریکا با توجیهاتی واهی، این مواد را نقض کرده است.

وی با یادآوری اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، اظهار داشت: ظریف در سوم اردیبهشت ۱۳۹۷، یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام، اعلام کرد که ایران طی دو سال، ۱۱ بار از بدعهدی‌های اروپا و آمریکا به کمیسیون مشترک شکایت کرده است. طبق ماده ۳۶ برجام، ایران حق دارد در صورت نقض تعهدات طرف مقابل، موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد؛ اما متأسفانه هیچ‌یک از این شکایات مورد توجه قرار نگرفت.

نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر نقش تحریم‌های ثانویه آمریکا اضافه کرد: تحریم‌های ثانویه، بسیار مؤثرتر و ظالمانه‌تر از تحریم‌های سازمان ملل هستند. این تحریم‌ها شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی را هدف قرار می‌دهند که قصد همکاری با ایران را دارند. همین مسئله باعث شده بسیاری از کشور‌ها و شرکت‌ها، از ترس تحریم‌های آمریکا، روابط اقتصادی و نظامی خود با ایران را قطع یا به‌صورت محدود و پنهانی ادامه دهند.

گزارش جانبدارانه و سیاسی رافائل گروسی عامل اصلی جنگ

وی با اشاره به محدودیت‌های پذیرفته‌شده از سوی ایران در برنامه هسته‌ای افزود: از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ایران محدودیت‌های گسترده‌ای را بر برنامه هسته‌ای خود پذیرفته و حتی به نظارت‌های فراتر از تعهدات تن داده است تا صلح‌آمیز بودن برنامه خود را اثبات کند و از جنگ و تنش جلوگیری کند. اما غرب، پیش از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، جنگ را بر ما تحمیل کرد و در میانه مذاکرات، حملاتی غیرانسانی علیه ایران انجام داد. ایران که عضو NPT است و هیچ انحرافی از برنامه صلح‌آمیز نداشته، حتی از سوی آژانس نیز حمایت نشد. گزارش جانبدارانه و سیاسی رافائل گروسی، یکی از ابزار‌های مشروعیت‌بخشی به حملات غیرقانونی اسرائیل و آمریکا بود.

فلاحی با اشاره به پایان عملی برجام افزود: با فعال شدن مکانیسم ماشه، برجام به فرجام خود رسید. آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و امروز نیز اروپا با رفتار‌های جنگ‌طلبانه و فعال‌سازی اسنپ‌بک، پایان این توافق را رقم زد. برجام دیگر قراردادی بدون انتفاع است. غرب نشان داد که هدفش صلح از مسیر دیپلماسی نیست، بلکه به‌دنبال تسلیم ایران است.

وی با اشاره به طرح‌های پیشنهادی غرب در ماه‌های اخیر تصریح کرد: از پیش از جنگ ۱۲ روزه تاکنون، اروپا و آمریکا طرح‌های مختلفی ارائه کرده‌اند که ایران با حسن نیت، اصلاحاتی را پیشنهاد داده و آمادگی خود را برای مصالحه اعلام کرده است. اما طرف مقابل نپذیرفته، چرا که هدفش تغییر ژئوپلیتیک منطقه با تضعیف ایران است. ما با تمام ظرفیت‌های خود در برابر این هدف ایستادگی خواهیم کرد و باید به یک مقاومت ملی برسیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: غرب دیگر گلوله جدیدی در خشاب تحریم ندارد. این به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد که آنها هرچه در توان داشتند، علیه ملت ایران به کار گرفته‌اند. حتی از جنگ نیز دریغ نکردند. در چنین شرایطی، برای جلوگیری از بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و خنثی‌سازی سناریو‌های سیاسی و نظامی، باید اجازه ندهیم جنگ روانی انسجام داخلی ما را هدف قرار دهد.

باید معیشت و مسکن مردم جدی گرفته شود

وی تأکید کرد: باید به مدل مدیریت کشور در جنگ ۱۲ روزه بازگردیم. دولت، ملت، نیرو‌های مسلح و رسانه‌ها باید وظایف تخصصی خود را انجام دهند. با اخلال‌گران بازار برخورد شود. اختلافات کنار گذاشته شود یا حداقل به تأخیر بیفتد. بنیه دفاعی و حقوق نیرو‌های مسلح تقویت شود.

فلاحی با تاکید بر اینکه باید معیشت و مسکن مردم جدی گرفته شود، گفت: صدایی واحد و عقلانی از کشور برخیزد. از اظهارنظر‌های بدون داده صحیح و اختلاف‌برانگیز پرهیز شود. دیپلماسی همسایگی تقویت گردد و همه حول محور کلام و مرام رهبر انقلاب حرکت کنند.