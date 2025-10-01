سردار علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سهشنبه شب، ۸ مهر در برنامه به افق فلسطین با تأکید بر نقش تعیینکننده نصرت الهی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب در مدیریت و انسجام جامعه طی دوران جنگ، گفت: دشمن تنها به جنگ نظامی بسنده نکرده، بلکه با جنگ ادراکی، جنگ شناختی و عملیات روانی، تابآوری اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه را هدف قرار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ سردار نائینی اظهار داشت: دشمن تلاش دارد ایران را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نگاه دارد و با القای انتظار وقوع جنگ، ثبات کشور را تحت تأثیر قرار دهد. وی با بیان اینکه «دشمن در جنگ قبلی با اهداف حداکثری و ظرفیتی کامل وارد میدان شد و شکست خورد»، افزود: هیچ ظرفیت جدیدی برای آغاز جنگی تازه در اختیار رژیم صهیونیستی و حامیان آن نیست. با وجود جنگ ۱۲ روزه، سپاه پاسداران تنها بخشی از ظرفیت خود را فعال کرد و با همان توان، شکست را به دشمن تحمیل نمود.سخنگوی سپاه ادامه داد: ما به دنبال توسعه جنگ نبودیم، بلکه هدف، پاسخ قاطع و تعیینکننده بود. یگان مهم هوافضا وارد عمل شد، اما بخشهای گستردهای از سپاه و سایر نیروهای مسلح، بهدلیل عدم نیاز، وارد میدان نشدند.سردار نائینی با اشاره به سخنان شهید حاجقاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «بحرانها و جنگها فرصت تولید میکنند»، گفت: دشمن با حماقت و توهم، فرصتهایی در اختیار ما قرار داد تا هم نقاط ضعف خود و هم نقاط قوت خود را شناسایی و اصلاح کنیم. پس از جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان سپاه شبانهروز در حال ارتقای بازدارندگی، طرحریزی خلاقانه و افزایش آمادگی در سطوح مختلف هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: همه جنگها هدف دارند، آنها تا روز پنجم جنگ هم میگفتند که ما پیروز جنگ هستیم هم نتانیاهو میگفت و هم ترامپ میگفت، شاخص پیروزی در جنگها اهداف سیاسی هستند، دشمن در اهداف جنگ شکست خورد، این شکست را خودشان اعتراف میکنند. وی افزود: خود رسانههای غربی استدلال کردند که رژیم صهیونیستی به اهدافش نرسید و در جنگ شکست خورد و ایران پیروز شد. این حس پیروزی در مردم ایران خودش یک پیروزی برای ما بود و فقط ۴ درصد از مردم ایران پیروزی را از آن رژیم صهیونی در این جنگ میبینند و در نظرسنجی که در داخل رژیم انجام شده ۱۳ درصد مردم در رژیم اشغالی آنجا را پیروز میدانند.
سخنگوی سپاه تاکید کرد: وقتی نیروی مسلح جمهوری اسلامی فرماندهانش ضربه میخورند بلافاصله عملیات آفندی شروع میشود، این استحکام نشانه پیروزی هست یا نه و به نظر شما این انسجامی که در جامعه شکل گرفت پیروزی هست یا خیر!وی افزود: این را باید گفت که دولت جمهوری اسلامی دچار فروپاشی نشد و تابآوری اقتصادی وجود داشت و قیمت دلار در قبل از جنگ و بعد از جنگ تغییری نکرد و ما فرمان تخلیه تهران ندادیم. نائینی تأکید کرد: بنابراین فضای آرام و حس پیروزی در داخل ایران و نظرسنجیهایی که انجام شد و واکنشهایی که دیگران انجام دادند را وقتی در کنار هم قرار میدهیم به این نتیجه میرسیم که قطعاً جمهوری اسلامی پیروز جنگ است.
وی در ادامه گفت: قطعاً در صورت وقوع جنگی جدید، دشمن را با ضربهای بسیار سنگینتر، شکنندهتر و جدیتر از گذشته مواجه خواهیم کرد.وی در پاسخ به نقلقولی از یکی از نمایندگان سابق مجلس که گفته بود «نیروهای مسلح توانایی دارند جنگ علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به سطح آخرالزمانی برسانند»، گفت: ما صرفنظر از این توصیف، بخشی از ظرفیتهای خود را فعال کردیم و هنوز بخش بزرگی از توان ما فعال نشده است. ما جبهه بزرگ مقاومت، نیروهای زمینی، دریایی، یگانهای عملیاتی و سایر امکانات دفاعی کشور را در اختیار داریم که در صورت نیاز، وارد عمل خواهند شد.سخنگوی سپاه در پایان گفت: با اتکال به خداوند متعال و تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت و ایمان کامل آماده دفاع از تمامیت ارضی و عزت ملت ایران هستند.