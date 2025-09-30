به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا شامگاه سهشنبه در سخنانی عنوان کرد: «دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در نسلکشی همدست است و بدین ترتیب او باید تحت اساسنامه رم زندانی شود.»
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، رئیسجمهور کلمبیا تاکید کرد: «هیچ چیز نامشروعی درباره اعمال پیامدهای اساسنامه رم چه در ایالات متحده و چه در جای دیگر وجود ندارد.»
او با اشاره به همسویی سیاستهای دونالد ترامپ با رژیم صهیونیستی که جنایتهای هولناکی در غزه مرتکب شده و همچنان به جنایات جنگی خود ادامه میدهد، گفت: «اگر آقای ترامپ همچنان به این همدستی در نسلکشی ادامه دهد، او باید زندانی شود و هیچ جایی جز زندان شایسته او نیست. همچنین، ارتش ترامپ دیگر نباید از او تبعیت کند.»
پترو تاکید کرد: «ایالات متحده و اسرائیل بخشی از اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیستند اما کلمبیا در این اساسنامه است. این اساسنامه جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات بینالمللی را تعریف میکند. و اگر شخص یا طرفی از این موارد عبور کند، باید دستگیر شود.»
گوستاوو پترو با اشاره به سفر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا جهت دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید خاطر نشان کرد: «بدین ترتیب، نتانیاهو نیز باید در ایالات متحده دستگیر میشد. و اگر آنها میتوانستند او را دستگیر کنند، پس چرا این اقدام را انجام ندادند و از معاهدات بینالمللی سرپیچی کردند؟!»