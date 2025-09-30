En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه به سرلشکر باقری بعد از شهادتش

سرلشکر شهید محمد باقری رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح حتی تا چند هفته قبل از شهادت در جنگ 12 روزه آماج حملات نیروهای تندروی داخلی قرار داشت.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۸۴
| |
1580 بازدید
|
۱
کنایه به سرلشکر باقری بعد از شهادتش

اگر چه نیروهای مسلح به عنوان حافظان سرزمین ایران همواره می بایست از هجمه های سیاسی به دور باشند اما سرلشکر باقری در ماه های اخیر بارها مورد حمله نیروها و جریان های تندرو قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، نکته عجیب و تاسف آور اینکه برخی از این جریانات تندرو حتی بعد از شهادت سرلشکر باقری هم دست از این حملات بر نداشته اند که این قبیل اقدامات بر خلاف مروت و جوانمردی است.

اخیرا هم فواد ایزدی کارشناس سیاست خارجی در یک اظهار نظر سرلشکر باقری را به علت شهادت در کنار خانواده مورد کنایه قرار داده است.

  •  
  •  
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیروهای مسلح سرلشکر باقری تندروها کنایه شهادت فواد ایزدی ستاد کل نیروهای مسلح خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرلشکر باقری: با جامعه درحال تحول نمی‌شود با باتوم برخورد کرد
تغییرات و اصلاحات در دوره سربازی ادامه خواهد داشت
امنیت ایران تهدید شود کل منطقه آرامش نخواهد داشت
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز جهانی قدس
سرلشکر باقری به عمان سفر می‌کند
به هر اقدام غلط علیه ایران پاسخ می دهیم
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیام داد
سرلشکر باقری: سرنوشت منطقه با اراده مقاومت رقم خواهد خورد
باقری: مبارزه با فساد به مذاق برخی‌ها خوش نیامده
سرلشکر باقری: پاسخ به اسرائیل وَرای تصورات آنهاست
سرلشکر باقری در عمان: باید «بهانه‌» را از دشمنان بگیریم
رزمایش تهاجمی ارتش در غرب کشور + عکس
دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با همتای عمانی
برنامه فضایی نیرو‌های مسلح با سرعت ادامه دارد
اطلاعیه ستادکل نیروهای مسلح در مورد سرلشکر باقری
هشدار جدی رئیس ستادکل نیروهای مسلح به « دشمنان»
پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی تا مجازات عاملان
سناریوهای دشمن ابتر و محکوم به شکست است
سرلشکر باقری: باید آماده باشیم
انتصاب جدید در ستادکل نیروهای مسلح
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
چنین نیش و کنایه هایی به کسانی که همه چیز خود را فدای کشور کردند اوج ناجوانمردی است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNY
tabnak.ir/005aNY