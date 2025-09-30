کنایه به سرلشکر باقری بعد از شهادتش

اگر چه نیروهای مسلح به عنوان حافظان سرزمین ایران همواره می بایست از هجمه های سیاسی به دور باشند اما سرلشکر باقری در ماه های اخیر بارها مورد حمله نیروها و جریان های تندرو قرار داشت.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، نکته عجیب و تاسف آور اینکه برخی از این جریانات تندرو حتی بعد از شهادت سرلشکر باقری هم دست از این حملات بر نداشته اند که این قبیل اقدامات بر خلاف مروت و جوانمردی است.

اخیرا هم فواد ایزدی کارشناس سیاست خارجی در یک اظهار نظر سرلشکر باقری را به علت شهادت در کنار خانواده مورد کنایه قرار داده است.