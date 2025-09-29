En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟

سردار اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با تابناک، در ارتباط با موضوع لغو تمامی تحریم های ایران در تاریخ 26 مهر ماه طبق بند مندرج در برجام توضیحاتی ارائه کرد.
آیا تمام تحریم های ایران در 26 مهر لغو خواهند شد؟

سردار اسماعیل کوثری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با این موضوع که طبق قطعنامه 2231 در روز 26 مهر 1404 منقضی خواهد شد و تحریم های لغو شده نمی توانند دوباره اعمال شوند، اظهار کرد: اصل و اساس باید اینگونه باشد، اما سوالی که در این باره مطرح است این است که آیا آمریکا و اروپایی ها از قانون تبعیت می کنند؟

وی با طرح این پرسش که مگر توافق برجام را رئیس جمهور آمریکا در 4 سال اول ریاست جمهوری اش پاره نکرد؟ افزود: تیم مذاکره کننده ما که به همه تعهداتش عمل کرد، آیا طرف مقابل و آمریکا هم عمل کردند؟ آنها باید تحریم ها را بر می داشتند نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه میزان تحریم ها را هم به دو برابر افزایش دادند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: آیا اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام قرار بود در قالب اینستکس با ایران مراودات مالی انجام بدهند این اقدام را انجام دادند؟

کوثری ادامه داد: هیچ مرجعی هم نیست که به بی تعهدی اینها رسیدگی بکند. در واقع اینها خودشان هم قانون وضع می کنند و هم خودشان آن را پایمال می کنند. در واقع اینها همه موضوعات را به نفع خود تفسیر و اگر به نفعشان باشد به آن عمل می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر بحث عمل به قانون باشد و اینها از قانون سر در می آوردند، حداقل باید آمریکا و اسرائیل را به دلیل مورد اصابت قرار دادن سایت های هسته ای ایران محکوم می کردند اما نه تنها محکوم نکردند بلکه از آنها هم حمایت کردند. در حالیکه باید آنها را محاکمه هم می کردند.

تمامی تحریم ها علیه ایران باید در تاریخ 26 مهرماه لغو شوند

وی گفت: اگر بحث قانون مطرح است طبق قانون باید در تاریخ 26 مهر ماه امسال همه تحریم های ایران لغو شود. اما اینها به اصطلاح قلدری می کنند و چهره حق به جانب هم می گیرند.

کوثری در پایان تصریح کرد: اگر کسی به مسئله آگاه باشد، مستند و متقن می تواند موضوع را بررسی بکند و متوجه می شود اگر قانون در نظر گرفته شود در واقع باید تمامی تحریم های ایران در تاریخ 26 مهر ماه 1404 رفع و از بین بروند.

به گزارش تابناک، عباس عراقچی  وزیر خارجه در توییتی نوشت: قطعنامه ۲۲۳۱ در روز ۲۶مهر منقضی خواهد شد و تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند. در سخنرانی خود در برابر شورای امنیت سازمان ملل، تشریح کردم که چگونه ایالات متحده به دیپلماسی خیانت کرد و چگونه سه کشور اروپایی  آن را به خاک سپردند.
استناد آن‌ها به سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» جز سوءاستفاده آشکار از روندهای قانونی نیست. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی خواهد شد. تحریم‌های لغو شده نمی‌توانند دوباره اعمال شوند و هرگونه تلاش برای این کار باطل و بی‌اعتبار است.

 

آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
پشت پرده گزارش مرکز آمار ایران / قیمت مسکن کاهشی می شود؟
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
گاهی فکر می کنم که برخی از مسئولین ما در کره دیگری ( به غیر از زمین ) دارند زندگی می کنند .
تا دیروز می گفتید مکانیزم ماشه غیر قانونی است و عمل نمی شود ؛ اما عملیاتی شد
حالا هم آمدید دل خودتون را شاد می کنید که همه تحریم ها 26 مهر ماه مطابق قطعنامه 2231 لغو خواهد شد !
بابت حرف های خودتون هم نه پاسخگو هستید و نه هزینه ای پرداخت می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
حتی اگر همه کشورها هم تحریم ها را لغو کنند تندروها در داخل کاری خواهند کرد تا بهانه برای ادامه تحریم ها فراهم شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
1
پاسخ
وقتی چین و روسیه به اسنپ بک عمل نکنند.
یعنی قطعنامه های تحریمی را به رسمیت نمی شناسند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
1
0
پاسخ
ایران باید روی اروپا همه درهای تجاری را ببندد، و هیچ وقت هیچ مراوده ای با آنها نداشته باشد ، کریدور هوایی را هم باید ببندد
