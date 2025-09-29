En
مردم اتباع غیرمجاز را معرفی کنند

شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۳۸ کلونی‌ها و محل زندگی اتباع غیر مجاز را اطلاع رسانی کنند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۲۵
453 بازدید
مردم اتباع غیرمجاز را معرفی کنند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا از هموطنان خواست که هرگونه رسوب و تجمع اتباع غیرمجاز را به شماره ۱۱۰ پلیس گزارش کنند.

سردار قاسم رضایی گفت: سکونت هرگونه اتباع خارجی به صورت غیرمجاز در کشوری دیگر، جرم است و این مسئله در کشور ما نیز همینطور است، یعنی هر فرد خارجی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شود، جز اتباع غیرمجاز تلقی شده و این اقدام جرم است.

وی افزود: به مدت بیش از ۴۰ سال، به خاطر اتفاقاتی که در کشور دوست و مسلمان ما، کشور افغانستان رخ داد، تعدادی از اتباع این کشور، برای ادامه زندگی به کشور ما مهاجرت کردند. عده‌ای از این افراد به صورت کاملا قانونی وارد کشور شده‌اند که آنها مهمان ما هستند و این مسئله هیچ اشکالی ندارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا ادامه داد:، اما عده‌ای دیگر از این اتباع خارجی، غیرقانونی وارد کشور شده و در حال کار و زندگی هستند که تمام این اقدامات آنها جرم است.

رضایی گفت: بر اساس سیاست‌های جدید کشور، اتباع غیرمجاز باید به کشورخودشان بازگردند و پلیس نیز زمینه بازگشت آنها را فراهم کرده است. بر اساس قانون، اگر این افراد در هر جایی دیده شوند، پلیس موظف است آنها را شناسایی و جمع آوری کرده و به سمت مرز‌ها روانه کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا خطاب تاکید کرد که هرگونه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، جرم است و قطعا با کارفرمایانی که به این اتباع شغل می‌دهند، برخورد قضائی صورت می‌گیرد. همچنین خرید یا اجاره کارت بانکی، مسکن یا خودرو نیز برای این افراد غیرقانونی است.

رضایی از هموطنان خواست که هرگونه تجمع این اتباع غیرمجاز را با شماره‌های ۱۱۰ یا ۱۹۷ به پلیس گزارش دهند.

اتباع غیرمجاز فراجا افغانستان جمع آوری برخورد قضایی
وایسید تو مترو تهران بگیریدشون خلاص
