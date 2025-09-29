میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تاکید کرد: مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باطل و بی‌اثر است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، اولیانوف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه، آلمان و انگلیس ادعا می‌کنند که اسنپ‌بک با موفقیت انجام شد. اما روند مربوط به آن توسط این سه کشور اروپایی نقض شد. بنابراین، روسیه همه دلایل را برای اینکه عقیده داشته باشد اسنپ‌بک باطل و بی‌اثر است، دارد.

شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند، از بامداد یکشنبه، ششم مهر۱۴۰۴، بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف در توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ صورت گرفت.

در هفته‌های اخیر و به‌ویژه روز‌های گذشته «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد. این تلاش‌ها شامل مذاکره مستقیم با تروئیکای اروپایی، حصول توافق برای ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال، اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجه‌بخش بودن این ابتکارات شد.

وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سایر کشور‌ها در رد اقدام آمریکا و اروپا گفت: هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته صورت نگرفته و تلاش کشور‌های مزبور در واقع بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.