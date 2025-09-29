En
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد

میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تاکید کرد: مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باطل و بی‌اثر است.
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا وسیما، اولیانوف بامداد دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرانسه، آلمان و انگلیس ادعا می‌کنند که اسنپ‌بک با موفقیت انجام شد. اما روند مربوط به آن توسط این سه کشور اروپایی نقض شد. بنابراین، روسیه همه دلایل را برای اینکه عقیده داشته باشد اسنپ‌بک باطل و بی‌اثر است، دارد.

شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند، از بامداد یکشنبه، ششم مهر۱۴۰۴، بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل و فصل اختلاف در توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ صورت گرفت.

در هفته‌های اخیر و به‌ویژه روز‌های گذشته «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد. این تلاش‌ها شامل مذاکره مستقیم با تروئیکای اروپایی، حصول توافق برای ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال، اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجه‌بخش بودن این ابتکارات شد.

وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی اسنپ‌بک، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به همتایان خود در سایر کشور‌ها در رد اقدام آمریکا و اروپا گفت: هیچ اقدام حقوقی معتبری برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته صورت نگرفته و تلاش کشور‌های مزبور در واقع بازنویسی یکجانبه حقوق بین‌الملل و سوءاستفاده از سازمان ملل متحد به شمار می‌رود.

کارگر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
5
18
پاسخ
و این اسنپ بک را خود روسیه در توافق برجام گنجانید
پاسخ ها
حبیب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
اون زمان جنگ اکراین نبود و روسیه هم دستش در دست اروپا بود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
2
22
پاسخ
دل خوش نباشید که روسیه کاری براتون انجام میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
چیزی که تصویب شده و تموم شده روسیه میخواد چه کاری انجام بده؟؟ ما امتیازهای واقعی میدهیم به روسیه و چین و آنها در ازای آن حرف می زنند و عده ای را دلخوش میکنند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
5
پاسخ
ببخشید
می شه زیر دیپلم توضیح بدین الان چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد؟
ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
4
16
پاسخ
این بازی جدید روسیه است. می خواهد با کارت اسنپ بک از آمریکا در مورد جنگ اوکراین امتیاز بگیرذ.
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
مگه دفعه قبل همین شماها غرب دوستان عزیز،نمیگفتید که روسیه ایران رو معامله کرده؟اگر معامله کرده،الان دیگه امتیاز گرفتن چیه؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
4
3
پاسخ
یادتونه ظریف می گفت روسیه با برجام مخالف است؟
روسیه فقط با اسنپ بک برجام مخالف بود.
بابت خیانتش چی گرفته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
2
پاسخ
حالا چه کسی حرف اینو گوش میده؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
4
پاسخ
یکی به این روس‌ها بگه که ایران دیگه چیزی براش نمونده که شما باز بخواید اونو سر کيسه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
روسیه چین چون میونن وتو کنن اگر اجرا نکنن اسنپ بک میره روی هوا کمی مثبت بین باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
چرا وتو نکرد خودش طرح داد رای نیاورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
1
پاسخ
می خواست همون موقع وتو میکردند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
همشون با هم هستن بهتره ما هم دیگه با هیچکس مذاکره نکنیم وجواب تلفنشان را ندهیمبهترا از همین الن بریم رو صادرات اب وبرق با کشورها اما اول پولش بگیریم نسیه کار نکنیم
حبیب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
اون دیگه گذشته .حالا روسیه هم مثل ما تحریم هست و مجبور هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
0
0
پاسخ
اعضای بریکس و کشورهای مخالف با نئونازی های آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا، سازمان ملل را بایکوت کنند و یک سازمان بین خود شکل دهند! و در سازمان ملل دیگر شرکت نکنند!
