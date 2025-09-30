En
این مسافران هرگز پرواز نکنند!

پرواز با هواپیما ممکن است برای برخی از مسافران، به ویژه افراد مسن، چالش‌هایی به همراه داشته باشد زیرا فشار هوای پایین‌تر در داخل کابین هواپیما، فشار در شریان ریوی را افزایش می‌دهد.
این مسافران هرگز پرواز نکنند!

نتایج پژوهش جدید دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد که کاهش فشار هوای داخل کابین هواپیما به افزایش فشار خون در ریه‌ها منجر می‌شود و این موضوع می‌تواند تاثیرات جدی بر ایمنی پرواز و سلامت مسافران داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ توماس اسمیت از گروه تحقیقات پزشکی هوافضای آکسفورد، سرپرست این پژوهش، به بررسی این موضوع پرداخت و با استفاده از محفظه‌ای ویژه که می‌تواند فشار هوا را تغییر دهد، به نام «اتاق هیپوباریک» شرایط پرواز را شبیه‌سازی کرد. بعد از قرار گرفتن شرکت‌کنندگان سالم در این محفظه، فشار هوا به تدریج کاهش یافت تا شرایط ارتفاعی که مسافران در طول پرواز تجربه می‌کنند، شبیه‌سازی شود.

بیشتر کابین‌های خطوط هوایی تجاری بین پنج هزار تا هشت هزار پا، تحت فشار قرار دارند اما هواپیماهای شخصی ممکن است در ارتفاعات بالاتر از ۱۰ هزار پا، پرواز کنند. پژوهشگران فشار محفظه را کاهش دادند تا ارتفاعات شش هزار، هشت هزار و ۱۰ هزار پا را شبیه‌سازی کند. آنان سطح اکسیژن و فشار در شریان‌های ریوی شرکت‌کنندگان را از نزدیک زیر نظر داشتند.

اسمیت توضیح داد: هرچند از قبل مشخص شده است که سطح اکسیژن در طول پروازها کمی کاهش می‌یابد، اما نتایج پژوهش جدید نشان داد، علاوه بر کاهش سطح اکسیژن در طول پرواز، فشار خون در شریان‌های ریوی نیز افزایش می‌یابد و این اثر در افراد مسن‌تر بیشتر مشهود است. هرچند این افزایش فشار برای افراد سالم مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای مسافران مسن یا افرادی که مشکلات تنفسی یا قلبی دارند، خطرناک باشد.

اسمیت تاکید کرد که هنوز مشخص نیست، آیا این افزایش فشار به‌طور مستقیم موجب بروز فوریت‌های پزشکی می‌شود یا خیر، اما تکمیل این یافته‌ها نشان‌دهنده نیاز به تحقیقات بیشتر است.

این نتایج برای افرادی اهمیت دارد که به دلایل پزشکی با هواپیما سفر می‌کنند. پزشکان ممکن است توصیه کنند در برخی پروازها به بیماران اکسیژن اضافی داده شود تا خطر مشکلات تنفسی کاهش یابد.

سایت ساینس گزارش کرد، پژوهش کنونی نگاهی تازه به تاثیر پرواز بر سلامت افراد، به ویژه مسافران مسن و بیماران با مشکلات زمینه‌ای ارائه می‌دهد و می‌تواند به بهبود پروسه‌های غربالگری پزشکی قبل از پرواز کمک کند. هدف نهایی این پژوهش، فراهم کردن سفرهای هوایی ایمن‌تر و سالم‌تر برای همه مسافران است.
 

