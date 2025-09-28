En
بیانیه وزارت خارجه ایران در خصوص اقدام اروپا و آمریکا

جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرده و تاکید دارد که هیچ تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل، از جمله ایران، در قبال قطعنامه‌های لغوشده ایجاد نمی‌شود و همه کشورها باید از شناسایی این وضعیت غیرقانونی خودداری کنند.
به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام سه کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه) و آمریکا در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده علیه ایران را غیرقانونی و ناموجه می‌داند و تاکید می‌کند که محدودیت‌های این قطعنامه درباره برنامه هسته‌ای ایران باید تا موعد مقرر (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه یافته تلقی شود.

سه کشور اروپایی با تحریک و فشار آمریکا این سازوکار موسوم به «پس‌گشت» را فعال کرده‌اند، در حالی که خود به دلیل قصور و عدم اجرای تعهدات برجامی، نقض حقوق بین‌الملل کرده و با حمایت از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را زیر پا گذاشته‌اند. این اقدام‌ها از نظر ایران با سوء نیت و نقض مستمر تعهدات همراه بوده است.

اقدام برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته از نظر حقوقی بی‌اساس و از لحاظ اخلاقی و منطقی مردود است، زیرا برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران پیش‌تر در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور جامع مورد رسیدگی قرار گرفته و دوره زمانی آن تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است. همچنین، سه کشور اروپایی در فرآیند پیگیری موضوع مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ را رعایت نکرده‌اند و شورای امنیت حق ندارد با فشار آن‌ها پیش‌نویس قطعنامه را به رای بگذارد.

جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرده و تاکید دارد که هیچ تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل، از جمله ایران، در قبال قطعنامه‌های لغوشده ایجاد نمی‌شود و همه کشورها باید از شناسایی این وضعیت غیرقانونی خودداری کنند. ایران همچنین طی دو دهه گذشته بارها پایبندی خود را به دیپلماسی و گفتگو برای حل مسائل هسته‌ای اثبات کرده و آماده راه‌حل‌های منصفانه بوده است.

حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در خرداد تا تیر ۱۴۰۴ و همراهی سه کشور اروپایی با متجاوزان، نقض فاحش تعهدات برجامی و حقوق بین‌الملل بوده است. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کیفری و بین‌المللی عاملان و آمران این جنایت را پیگیری کرده و از همه ابزارهای موجود برای محاکمه و مطالبه غرامت استفاده خواهد کرد. ایران همچنین بر دفاع قاطع از حقوق ملی خود در برابر هرگونه تحرک آسیب‌رسان تاکید دارد.

# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
