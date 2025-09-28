En
تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسماً آغاز شد

تحریم های بین‌المللی علیه ایران رسماً اجرایی شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۵۳
| |
1739 بازدید
|
۱۱

تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسماً آغاز شد

تحریم های بین‌المللی ظالمانه علیه ایران رسماً اجرایی شد.

روبیو: در دیپلماسی همچنان برای مذاکره با ایران باز است

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا که کشورش به صورت غیر قانونی سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و به قوانین بین المللی پشت کرد، همزمان با بازگشت تحریم های غیر قانونی سازمان ملل متحد مدعی شد: تصمیم شورای امنیت برای اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران ثابت می‌کند که جامعه جهانی در برابر تهدیدهای تهران تسلیم نخواهد شد و ایران باید پاسخگو باشد.

وی بدون اشاره به پنج دور مذاکره ایران با آمریکا و چراغ سبز واشنگتن به تل آویو برای حمله متجاوزانه به ایران ادعا کرد: ترامپ به‌روشنی اعلام کرده که درِ دیپلماسی همچنان باز و رسیدن به توافق، همچنان بهترین گزینه برای ملت ایران است.

تروئیکای اروپایی آغاز اجرایی شدن بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأیید کردند

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از بیانیه تروئیکای اروپایی گزارش داد که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره اعمال شده است.

این بیانیه همچنین بدون اشاره به عدم استقلال اروپایی ها در تصمیم گیری نسبت به موضوع هسته ای ایران و پیروی کامل از آمریکا و اسرائیل در این باره ادعا کردند که تهران پس از فعال‌سازی این تحریم‌ها از هرگونه اقدام تنش‌زا خودداری کند.

رسانه آمریکایی: تحریم های بین المللی، دارایی های خارجی ایران را مسدود خواهد کرد

خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا نیز بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در مذاکرات خود با ایران و توافق هسته ای با تهران و خروج دولت اول ترامپ از این توافق در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که با فعال شدن مجدد تحریم‌های بین‌المللی، دارایی‌های خارجی ایران بار دیگر مسدود خواهد شد و همچنین معاملات تسلیحاتی با تهران متوقف می‌شود.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، تحریم‌ها همچنین هرگونه توسعه در برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هدف قرار می‌دهد.

روبیو همچنین در صفحه خود در شبکه ایکس از فرانسه، آلمان و انگلیس برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قدردانی کرد.
وی ادعا کرد که تحریم‌های شورای امنیت، از غنی‌سازی اورانیوم ایران جلوگیری می کند و محدودیت‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای، موشک بالستیک و همچنین تجارت تسلیحات این کشور ایجاد می کند.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
7
پاسخ
متاسفانه همانطور که پیشبینی میشد ریال بازهم به شدت سقوط کرد و باید منتظر موج جدیدی از تورم کمرشکن باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
9
2
پاسخ
تابناک انقد رو اعصاب نرو با این تیترات
به درک که شرو شد
حتا خود اروپایی ها هم بهش پابند نیستن
:)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
3
4
پاسخ
اصلا و اصلا رو مردم تاثیر نداره !!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
10
پاسخ
مبارک روسیه و چین و کاسبان تحریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
کاسبان تحریم رو خوب اومدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
و البته تابناک که از دیروز با تیترهای مختلف سعی داره جو ایجاد کنه!؟!؟؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
10
1
پاسخ
چیزجدیدی نیست، سه برابر این تحریم های ماشه ای را قبلا اعمال کرده اند. اینها جنگ روانی است.
درضمن در مذاکره سه قفل شده دیگه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
6
پاسخ
دوران پساماشه شروع شد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
چین و روسیه اعلام کردند که اجرا نمی کنند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
1
0
پاسخ
چین روسیه دو عضو دائم دارای حق وتو و پاکستان و قبولش ندارن تمام تحریمی در کار نیست
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
باید برای مردم شفاف سازی کنید که ایران از چه زمانی تحریم شده و در چه سطوحی بوده و الان کجاست و برجام چه معافیت در مقابل چه کاری به چه مدت به ایران داده بود و چگونه نقض شد و ترامپ چه تحریمهایی را برگرداند و الان مجدد چه تحریم هایی اظافه شده است
تا از بازتاب روانی اسنپ بک کاسته بشود
