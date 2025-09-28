تحریم های بینالمللی ظالمانه علیه ایران رسماً اجرایی شد.
روبیو: در دیپلماسی همچنان برای مذاکره با ایران باز است
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مارکو روبیو، وزیر امورخارجه آمریکا که کشورش به صورت غیر قانونی سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و به قوانین بین المللی پشت کرد، همزمان با بازگشت تحریم های غیر قانونی سازمان ملل متحد مدعی شد: تصمیم شورای امنیت برای اعمال دوباره تحریمها علیه ایران ثابت میکند که جامعه جهانی در برابر تهدیدهای تهران تسلیم نخواهد شد و ایران باید پاسخگو باشد.
وی بدون اشاره به پنج دور مذاکره ایران با آمریکا و چراغ سبز واشنگتن به تل آویو برای حمله متجاوزانه به ایران ادعا کرد: ترامپ بهروشنی اعلام کرده که درِ دیپلماسی همچنان باز و رسیدن به توافق، همچنان بهترین گزینه برای ملت ایران است.
تروئیکای اروپایی آغاز اجرایی شدن بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را تأیید کردند
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از بیانیه تروئیکای اروپایی گزارش داد که تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره اعمال شده است.
این بیانیه همچنین بدون اشاره به عدم استقلال اروپایی ها در تصمیم گیری نسبت به موضوع هسته ای ایران و پیروی کامل از آمریکا و اسرائیل در این باره ادعا کردند که تهران پس از فعالسازی این تحریمها از هرگونه اقدام تنشزا خودداری کند.
رسانه آمریکایی: تحریم های بین المللی، دارایی های خارجی ایران را مسدود خواهد کرد
خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا نیز بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در مذاکرات خود با ایران و توافق هسته ای با تهران و خروج دولت اول ترامپ از این توافق در سال ۲۰۱۸ گزارش داد که با فعال شدن مجدد تحریمهای بینالمللی، داراییهای خارجی ایران بار دیگر مسدود خواهد شد و همچنین معاملات تسلیحاتی با تهران متوقف میشود.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، تحریمها همچنین هرگونه توسعه در برنامه موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار میدهد.
روبیو همچنین در صفحه خود در شبکه ایکس از فرانسه، آلمان و انگلیس برای بازگرداندن تحریمهای بینالمللی علیه ایران قدردانی کرد.
وی ادعا کرد که تحریمهای شورای امنیت، از غنیسازی اورانیوم ایران جلوگیری می کند و محدودیتها بر برنامههای هستهای، موشک بالستیک و همچنین تجارت تسلیحات این کشور ایجاد می کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید