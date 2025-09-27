En
۲ روش برای پرداخت کالابرگ؛ دستور ویژه پزشکیان؛

وزیر تعاون گفت: درباره کالابرگ الکترونیک پیشنهاد جدیدی وجود دارد تا مابه‌التفاوت به مشمولین پرداخت شود؛ این‌طور که قیمت کالا را ثابت نگه دارند و اگر قیمت افزایش داشت، افراد مابه‌التفاوت را بگیرند و کالابرگ مابه‌التفاوت تغییرات قیمتی را پوشش می‌دهد.
۲ روش برای پرداخت کالابرگ؛ دستور ویژه پزشکیان؛

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص سخنان اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه "دولت می‌کوشد هر ماه کالابرگ الکترونیکی را به مردم پرداخت کند" و برنامه‌ی وزارتخانه متبوعش در این‌خصوص، بیان کرد: ما مشکلی در این زمینه نداریم و اتفاقاً جلساتی با نمایندگان مجلس داشته و مطرح کردیم که دو روش برای کالابرگ وجود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود: یکی روش فعلی است که در حال انجام و پرداخت است و دیگری اینکه مابه‌التفاوت به مشمولین پرداخت شود؛ به‌این شکل که قیمت کالا را ثابت نگه دارند و اگر قیمت افزایش داشت، افراد مابه‌التفاوت را بگیرند و کالابرگ مابه‌التفاوت تغییرات قیمتی را پوشش می‌دهد.

وزیر تعاون عنوان کرد: ما این توانایی را داریم که در دفعات بعد، این امکان را به‌وجود بیاوریم که خود افراد مشخص کنند تا چه روشی را برای دریافت مد نظر دارند.

میدری هم‌چنین درخصوص تأمین منابع برای پرداخت کالابرگ نیز خاطرنشان کرد: اگر منبع مالی وجود داشته باشد، ما مشکلی نداریم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه حال که کم‌کم فصل تدوین بودجه‌ی سال 1405 فرا می‌رسد، آیا دولت برنامه‌ای دارد تا برای یارانه‌ها و هم‌چنین کالابرگ منابع پایدار را مد نظر بگیرد؟، گفت: آقای رئیس‌جمهور تأکید دارند که منابع پایدار و کافی برای این کار در نظر گرفته شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
اینکه اصطلاح طرح جدی موج افزایش قیمت کالاها خواهد شد
