به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که ترک سال مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها حین آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آشکارترین شکل ممکن نشان داد که این رژیم امروزه تا چه حد از سوی جهانیان طرد شده است.

شب گذشته هم‌زمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رهبران و سران کشورهای جهان او را هو کردند و سخنرانی او در دقایق اولیه با سروصدای زیاد حضار آغاز شد.

با آغاز سخنرانی نتانیاهو، برخی از سران و رهبران کشورهای جهان سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند.

باراک راوید، خبرنگار صهیونیستی وب‌سایت آکسیوس با انتشار تصویر خروج سران و رؤسای کشورهای جهان هنگام آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد سالن مجمع عمومی سازمان ملل هم‌اکنون خالی است.

همزمان با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، شهروندان آمریکایی در برابر ساختمان سازمان ملل تظاهرات گسترده برپا کردند.