نتانیاهو برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد

یک روزنامه عبری زبان به سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل برای صندلی‌های خالی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۹
| |
552 بازدید
|
۲
نتانیاهو برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که ترک سال مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران کشورها حین آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آشکارترین شکل ممکن نشان داد که این رژیم امروزه تا چه حد از سوی جهانیان طرد شده است.

شب گذشته هم‌زمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رهبران و سران کشورهای جهان او را هو کردند و سخنرانی او در دقایق اولیه با سروصدای زیاد حضار آغاز شد.

با آغاز سخنرانی نتانیاهو، برخی از سران و رهبران کشورهای جهان سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند.

باراک راوید، خبرنگار صهیونیستی وب‌سایت آکسیوس با انتشار تصویر خروج سران و رؤسای کشورهای جهان هنگام آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد سالن مجمع عمومی سازمان ملل هم‌اکنون خالی است.

همزمان با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، شهروندان آمریکایی در برابر ساختمان سازمان ملل تظاهرات گسترده برپا کردند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
4
4
پاسخ
آدمکش وحشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
2
3
پاسخ
آه کودکان مظلوم غزه دامن ظالمان عالم رو خواهد گرفت انشاالله
