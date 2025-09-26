En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

اگر درخواست چین و روسیه در شورای امنیت رای نیاورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید ببینیم که بعد از رای گیری درباره نامه چین و روسیه به شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با به تعویق افتادن تحریم های سازمان ملل چه اتفاقی خواهد افتاد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۳۹
| |
1682 بازدید

اگر درخواست چین و روسیه در شورای امنیت رای نیاورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محمدرضا محسنی ثانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تصمیم نهایی مجلس در موضوع خروج از ان پی، اظهار کرد: مجلس تصمیم خود را در خصوص خروج از ان پی تی گرفته است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر اسنپ بک فعال شود و تحریم های سازمان ملل برگردد، دیگر موضوعیتی برای باقی ماندن در  برجام نخواهد ماند و از ان پی تی خارج می شویم.

وی با اشاره به نامه چین و روسیه به شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر به تعویق انداختن تحریم ها تا 6 ماه دیگر، تصریح کرد: ابتدا باید صبر کنیم تا بببنیم نتیجه این نامه و درخواست به شورای امنیت چه خواهد شد، آیا تحریم ها 6 ماه عقب می افتد یا خیر؟ باید ببینیم که این موضوع به کجا خواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: بعد از این موضوع تصمیمات نهایی در ارتباط با موضوع ان پی تی گرفته خواهد شد.

به گزارش تابناک، مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک (Snapback Mechanism) سازوکاری در چارچوب برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک (برجام) است که به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به رأی‌گیری، تحریم‌های قبلی شورای امنیت را دوباره اعمال کنند.

نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی قطعنامه «تداوم لغو تحریم ها علیه ایران» پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه روند مکانیسم پس گشت (ماشه) یا اقدام سه کشور اروپایی و کره جنوبی بعنوان رئیس دوره ای شورای امنیت مخالفت کردند و آن را عجولانه دانستند اما انگلیس و فرانسه اقدام ضد ایرانی خود را توجیه کردند.

