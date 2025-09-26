En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای جنجالی مایکروسافت علیه اسرائیل

رئیس شرکت مایکروسافت با بیان اینکه شواهدی یافتیم که ارتش اسرائیل از خدمات ما برای ذخیره فایل‌های داده تماس‌های تلفنی استفاده کرده است افزود: اسرائیل این داده‌های تماس را از طریق نظارت گسترده بر غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری به‌دست آورده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۳۵
| |
4 بازدید
ادعای جنجالی مایکروسافت علیه اسرائیل

مایکروسافت بخشی از خدمات ارائه‌شده به یک واحد وابسته به وزارت دفاع اسرائیل را متوقف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ براد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت در این زمینه گفت: بخشی از خدمات ارائه‌شده به یک واحد وابسته به وزارت دفاع اسرائیل را متوقف کردیم.

 وی افزود: ما دولت یا کشور نیستیم، بلکه شرکتی هستیم که محصولات و خدماتی را برای مشتریان خود تعیین می‌کنیم.

او با بیان اینکه شواهدی یافتیم که ارتش اسرائیل از خدمات ما برای ذخیره فایل‌های داده تماس‌های تلفنی استفاده کرده است افزود: اسرائیل این داده‌های تماس را از طریق نظارت گسترده بر غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری به‌دست آورده است.

رئیس شرکت مایکروسافت در ادامه بیان کرد: وزارت دفاع اسرائیل را از توقف و غیرفعال‌سازی اشتراک‌ها و خدمات مشخص مطلع کردیم.

وی افزود: اسرائیل را از توقف استفاده از ذخیره‌سازی ابری خاص و خدمات و فناوری‌های هوش مصنوعی آگاه کردیم.

اسمیت در ادامه اظهار کرد: تصمیم ما بر کار مهم ما برای حفاظت از امنیت سایبری اسرائیل و دیگر کشور‌ها در منطقه تأثیری ندارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مایکروسافت ارتش اسرائیل اسرائیل غزه کرانه باختری وزارت دفاع اسرائیل هوش مصنوعی
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراحل عملیات نظامی برای تصرف شهر غزه آغاز شد
واکنش کاخ سفید به کشتار خیابان الرشید غزه
میزان نفوذ ارتش اسرائیل در خاک غزه + نقشه
الجزیره: ادعای ارتش اسرائیل در مورد اشغال بندر غزه
ماجرای عکس رهبر انقلاب در دست وزیر اسرائیلی
افزایش شدید مصرف آب به خاطر هوش مصنوعی !
تحلیل «اورشلیم پست» از درگیری ارتش در غزه
افشای برنامه ۱۰ ساله نتانیاهو در غزه
هوش مصنوعی کارمندان مایکروسافت را بیکار کرد
ادعای نتانیاهو درباره حفظ کنترل امنیتی بر غزه
چرا باید هوش مصنوعی را کنترل کرد؟
ادعای ارتش اسرائیل: کنترل کامل گذرگاه رفح را به دست گرفتیم
اپل و مایکروسافت ارزشمندترین شرکت‌های جهان ماندند
اعتراف سخنگوی ارتش تل‌آویو: سربازان ما خسته‌اند
گوگل فردا شب تاریخ‌ساز می‌شود؟
پارلمان غزه به اشغال ارتش اسرائیل درآمد
نیروهای ارتش اسرائیل در غزه
تدابیر شدید امنیتی اسرائیل در اطراف منطقه غزه
واکنش‌ایران به حملات‌رژیم‌صهیونیستی به نوار‌غزه
عملیات زمینی ارتش اسرائیل علیه غزه آغاز شد
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBT
tabnak.ir/005aBT