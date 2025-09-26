ادعای جنجالی مایکروسافت علیه اسرائیل

مایکروسافت بخشی از خدمات ارائهشده به یک واحد وابسته به وزارت دفاع اسرائیل را متوقف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ براد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت در این زمینه گفت: بخشی از خدمات ارائهشده به یک واحد وابسته به وزارت دفاع اسرائیل را متوقف کردیم.
وی افزود: ما دولت یا کشور نیستیم، بلکه شرکتی هستیم که محصولات و خدماتی را برای مشتریان خود تعیین میکنیم.
او با بیان اینکه شواهدی یافتیم که ارتش اسرائیل از خدمات ما برای ذخیره فایلهای داده تماسهای تلفنی استفاده کرده است افزود: اسرائیل این دادههای تماس را از طریق نظارت گسترده بر غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری بهدست آورده است.
رئیس شرکت مایکروسافت در ادامه بیان کرد: وزارت دفاع اسرائیل را از توقف و غیرفعالسازی اشتراکها و خدمات مشخص مطلع کردیم.
وی افزود: اسرائیل را از توقف استفاده از ذخیرهسازی ابری خاص و خدمات و فناوریهای هوش مصنوعی آگاه کردیم.
اسمیت در ادامه اظهار کرد: تصمیم ما بر کار مهم ما برای حفاظت از امنیت سایبری اسرائیل و دیگر کشورها در منطقه تأثیری ندارد.
