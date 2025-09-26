به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شورای امنیت سازمان ملل امروز قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین که با هدف تعویق ۶ ماهه اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران ارائه شده است را به رای میگذارد.
به نوشته رویترز، تمام تحریمهای شورای امنیت علیه ایران قرار است از ساعت ۲۰ امروز به وقت آمریکا مجدداً علیه ایران اعمال شود.
پیشتر انگلیس، آلمان و فرانسه با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هستهای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بیاساس و بدون اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقضهای طرفهای اروپایی، همراستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، روند ۳۰ روزه فعالسازی مکانیسم ماشه (اسنپبک) را آغاز کردند.
این قطعنامه که به گفته دیپلماتها، تصویب آن غیرمحتمل است، در رایگیری شورای امنیت که ۱۵ عضو دارد، به دست کم ۹ رای و عدم وتو از جانب لندن، پاریس یا واشنگتن نیاز دارد.
رویترز مدعی شد که به گفته دیپلماتها، در رایگیری امروز احتمالاً تعداد آرای ممتنع زیاد خواهد بود.
