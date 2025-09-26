هوای تهران به مرز هشدار رسید

در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص 93 در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد و آلاینده شاخص، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، از ابتدای سال جاری تاکنون تهرن 106 روز هوای قابل قبول، 66 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، 7 روز هوای ناسالم برای همه گروه ها، 6 روز هوای پاک، 2 روز در وضعیت خطرناک و 2 روز در وضعیت بسیار ناسالم قرار داشته است.
طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین 51 تا 100 باشد، کیفیت هوا "قابلقبول" است اما اگر شاخص بین 101 تا 150 باشد، هوا در شرایط "ناسالم برای گروههای حساس" قرار میگیرد و بر اساس جدول رنگبندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاههای سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابلقبول"، نارنجیرنگ شرایط "ناسالم برای گروههای حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفشرنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان میدهد.
