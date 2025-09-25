عکس | تصاویری از بارش برف در برخی نقاط مازندران

\n\u0633\u067e\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u0634\u062f\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u0644\u062f\u0647 \u00a0\u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0641 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc\n\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0627\u0646\u06af\u0631\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0633\u067e\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f.