داوران ایرانی در لیگ نخبگان آسیا سوت می‌زنند

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت موعود بنیادی فرد در دیدار دو تیم گانگوان کره جنوبی و ویسل کوبه ژاپن خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بازی دو تیم دو تیم گانگوان کره جنوبی و ویسل کوبه ژاپن از هفته سوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا ۲۰۲۵/۲۶ در حالی روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در شهر چونچون کره جنوبی برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا موعود بنیادی فرد به عنوان داور، علیرضا ایلدروم و فرهاد مروجی به عنوان کمک‌های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند. همچنین سیدوحید کاظمی به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور دارد.

ناظر داوری از سنگاپور و نماینده مسابقه از کشور چین انتخاب شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
1
پاسخ
عالی
