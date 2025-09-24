En
نشست مشترک ترامپ با روسای کشورهای عربی و اسلامی

دونالد ترامپ و رهبران ۹ کشور عربی و اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشستی حل بحران غزه و شرایط غزه در فردای جنگ را بررسی کردند. در این نشست، سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان حضور داشتند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه به وقت تهران) در حاشیه هفتاد و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران ۹ کشور عربی و اسلامی دیدار و درباره آینده غزه پس از جنگ گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، سران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان حضور داشتند.

به نوشته الجزیره، ترامپ در این نشست طرحی را ارائه داد که محور اصلی آن حذف کامل نقش حماس از اداره غزه، خروج تدریجی ارتش رژیم صهیونیستی از این منطقه و سپردن مسئولیت امنیت به نیرویی مشترک از کشور‌های منطقه‌ای بود. او همچنین از دولت‌های عربی و اسلامی خواست کمک‌های مالی گسترده‌ای برای بازسازی و اداره غزه در مرحله گذار اختصاص دهند. 

رجب طیب اردوغان، پس از پایان این نشست، آن را «به شدت نتیجه‌بخش» توصیف کرد و ترامپ نیز با ابراز رضایت، نشست را «عالی» خواند.

ترامپ پیش از این نشست در سخنرانی خود در مجمع عمومی، اقدام برخی کشور‌های غربی در به رسمیت شناختن دولت فلسطین را «پاداش دادن به حماس» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری تمام اسرای اسرائیلی شد. وی تأکید کرده بود که جنگ غزه باید پایان یابد و وضعیت انسانی موجود «غیرقابل قبول» است.

پس از پایان جلسه نیز رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد که طرح او «به‌خوبی مورد استقبال قرار گرفته» و رهبران عربی و اسلامی دیدگاه‌های خود را درباره آن مطرح کرده‌اند. ترامپ این طرح را «نقطه شروعی برای صلح» دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت کشور‌های منطقه بتوان زمینه توقف جنگ و آغاز روند بازسازی در غزه را فراهم کرد.

با این حال، منابع آگاه به الجزیره گزارش دادند که برخی از رهبران عرب و اسلامی نسبت به کم‌رنگ بودن نقش فلسطینیان در ساختار سیاسی پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین مقامات رژیم صهیونیستی نیز با برخی بند‌های طرح ترامپ، به‌ویژه درباره جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطین، مخالفت نشان داده‌اند.

نشست امروز یکی از مهم‌ترین تلاش‌های ترامپ برای جلب حمایت منطقه‌ای از طرح صلح مورد نظر او در غزه محسوب می‌شود. با وجود استقبال نسبی، همچنان پرسش‌های جدی درباره نحوه اجرای این طرح، مسئولیت نیرو‌های امنیتی و تضمین حقوق فلسطینیان باقی مانده است.

