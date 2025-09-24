En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جهانی اونس طلا + نمودار

قیمت اونس جهانی طلا نیز همچنان رو به افزایش بوده و امروز به حدود ۳ هزار و ۷۷۰ رسیده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۳۹۱
| |
436 بازدید

قیمت جهانی اونس طلا + نمودار

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا طلای جهانی اونس طلا قیمت جهانی طلا قیمت اونس طلا خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جهانی طلا به پایین‌ترین سطح ۷ هفته‌ای نزدیک شد
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۱ تیر
استقبال گرم طلای جهانی با صعود از بازار
قیمت جهانی طلا بالا رفت/ افت شاخص دلار در مقابل ارزهای مهم جهان
قیمت جهانی طلا افت کرد
صعود طلا به یک قدمی مرز ۱۸۰۰ دلار
طلا گران شد
بسته کمک مالی جدید آمریکا قیمت طلا را تقویت کرد
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
قیمت جهانی طلا افت کرد
افت قیمت جهانی طلا پس از اجلاس فدرال‌رزرو
افت هفتگی قیمت جهانی طلا
قیمت جهانی طلا افت کرد/ هر اونس ۱۷۲۶ دلار
قیمت جهانی طلا باز هم تقویت شد
قیمت جهانی طلا در محدوده ۱۹۵۰ دلار تثبیت شد/ سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه اجلاس فدرال‌رزرو
قیمت جهانی طلا به زیر ۱,۸۰۰ دلار بازگشت
سقوط سنگین قیمت جهانی طلا به زیر ۱۹۰۰ دلار
قیمت جهانی طلا همچنان در حال رشد است
قیمت جهانی طلا بالا رفت
بیشترین رشد سالانه قیمت جهانی طلا در ۹ سال اخیر
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۷ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۸ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۷ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۰ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a5v
tabnak.ir/005a5v