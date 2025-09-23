En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد: پاسخ ایران به مکانیسم ماشه باید هم عقلانی و هم مقتدر باشد و هرگونه مواضع صرفاً شعاری، از جمله بحث ساخت بمب اتم، هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی به ضرر کشور خواهد بود.
روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره اقدامات مجلس در قبال مکانیسم ماشه، اظهار کرد: مکانیسم ماشه باعث فعال شدن شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران می‌شود و این موضوع تبعاتی به همراه دارد.

وی با اشاره به عدم پایبندی کشورهای اروپایی و آمریکا به تعهدات برجامی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره به معاهده ان‌پی‌تی پایبند بوده و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای کشور ارائه شده است. با این حال، در جریان مذاکرات، کشورمان مورد حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفت و کشورهای اروپایی نه تنها این اقدامات را محکوم نکردند بلکه از آن حمایت کردند. در واقع، برجام توسط غربی‌ها و آمریکا عملاً از بین رفت.

هفته آینده؛ تصمیم نهایی در قبال مکانیسم ماشه 

لک علی‌آبادی درباره پاسخ ایران به این اقدامات گفت: این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد و تصمیم نهایی هفته آینده در صحن علنی مجلس گرفته خواهد شد. واکنش ایران باید درخور باشد و نباید به بیانیه محدود شود. پاسخ ما باید هم عقلانی و هم مقتدر باشد.

پاسخ ما باید یک صدا باشد

وی افزود: یک جبهه بین‌المللی متشکل از کشورهای اروپایی، متحدین آنها و آمریکا علیه ایران شکل گرفته است و ما باید در داخل کشور صدای واحد داشته باشیم. مجلس، شورای عالی امنیت ملی، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌ها باید پاسخ واحد و هماهنگ ارائه دهند.

نماینده مجلس درباره موضوع خروج از ان‌پی‌تی توضیح داد: بحث خروج از ان‌پی‌تی یکی از گزینه‌هاست، اما پاسخ ما باید ضمانت اجرایی داشته باشد تا در داخل و خارج کشور جدی گرفته شود. شعار صرف بدون پشتوانه عملی کارساز نیست.

مذاکره باید دستاورد داشته باشد

وی در خصوص مذاکرات مداوم با وجود کارشکنی غرب گفت: مذاکره باید دستاورد داشته باشد. مردم در بزنگاه‌ها نشان داده‌اند که مقاومت می‌کنند و جوانان ما همان روحیه جوانان دوران دفاع مقدس را دارند.

بیان شعارهای تند، چه درباره بمب اتم و چه درباره تنگه هرمز، نه تنها کمکی به کشور نمی‌کند بلکه در داخل و خارج هزینه ایجاد می‌کند.

لک علی‌آبادی همچنین در واکنش به اقدام ۷۰ نماینده در امضای بیانیه برای ساخت بمب هسته‌ای گفت: مواضع ما باید در راستای منافع ملی و جلوگیری از بحران باشد. با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، این بیانیه را امضا نکردم. بیان شعارهای تند، چه درباره بمب اتم و چه درباره تنگه هرمز، نه تنها کمکی به کشور نمی‌کند بلکه در داخل و خارج هزینه ایجاد می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: گفتمان ایران در عرصه بین‌المللی باید محکم، واحد و مقتدر باشد. پاسخ ایران باید عقلانی، مقتدر و دارای ضمانت اجرایی باشد تا هم داخلی‌ها و در فضای بین الملل به آن باور داشته باشند.

گفتگو: سجاد دهقانی 

مکانیسم ماشه ان پی تی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مذاکرات هسته ای بمب اتم
اعراب خلیج فارس اکنون اسرائیل را تهدید می‌بینند نه ایران/ بعید است امارات از «پیمان ابراهیم» خارج شود
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم
