حضور قالیباف در مدرسه دخترانه فاطمیون تهران

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062f\u0631 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0633\u0647 \u00a0\u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\n\n\n