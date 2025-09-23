محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که تردد هیئت حکومت ایران را که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکند، محدود کردیم.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آمریکا که میزبان سازمان ملل متحد است و وظیفه دارد، همه امکانات را در اختیار هیئتهای مختلف اعزامی از کشورهای جهان قرار دهد، بدون اشاره به نقض این قوانین بین الملی و در ادامه اشاعه سیاست ایرانی هراسی خود مدعی شد: اجازه نخواهیم داد ایران از مجمع عمومی بهعنوان بهانهای برای جابجایی هیئت خود در نیویورک و ترویج برنامههای تروریستیاش استفاده کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید