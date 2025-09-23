En
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک

آمریکا در اقدامی غیر قانونی تردد هیئت ایرانی به نیویورک را محدود کرد.
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تردد هیئت حکومت ایران را که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند، محدود کردیم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آمریکا که میزبان سازمان ملل متحد است و وظیفه دارد، همه امکانات را در اختیار هیئت‌های مختلف اعزامی از کشورهای جهان قرار دهد، بدون اشاره به نقض این قوانین بین الملی و در ادامه اشاعه سیاست ایرانی هراسی خود مدعی شد: اجازه نخواهیم داد ایران از مجمع عمومی به‌عنوان بهانه‌ای برای جابجایی هیئت خود در نیویورک و ترویج برنامه‌های تروریستی‌اش استفاده کند.

برچسب ها
سازمان ملل ایران آمریکا ایالات متحده آمریکا هیات ایرانی هیئت ایرانی مسعود پزشکیان نیویورک سفر رئیس جمهور به نیویورک
الهی شکر که نتونن برن در فروشگاها
قابل توجه کسانی که اصرار دارند با امریکا مذاکره کنید مذاکره با امریکا یعنی به باد دادن همه زحمات و تلاش های 47 ساله گذشته است امریکا که سیایت شان در تمام دوره ها و با هر جناحی مبارزه با امنیت جهانی است به عبارتی نا امن کرده جهان از طریق ایجاد رعب و وحشت است کشور قلبا اعتماد برای مذاکره نیست با زبان زور باید زوری صحبت کرد
