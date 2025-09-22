به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: ریابکوف در دیدار با سفرای تروییکای اروپایی، درباره تلاشهای غیرقانونی اعضای برجام در بازگرداندن تحریمها علیه ایران رایزنی و گفتوگو کرد.
معاون وزیر خارجه روسیه از سفرای فرانسه، آلمان و بریتانیا خواست از اقدامات تحریک آمیز دست برداشته و به مسیر مذاکره بازگردند.
مسکو معتقد است که تروئیکای اروپایی فاقد مبانی قانونی برای پیشبرد سازوکار بازگرداندن تحریمها علیه ایران هستند.
نتایج بررسی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ایجاد نمیکند.
