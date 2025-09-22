En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مایک والتز: از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد

نماینده آمریکا در نشست ویژه شورای امنیت سازمان که به درخواست استونی برگزار شد، ادعا کرد: از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۱۰۷
| |
278 بازدید
مایک والتز: از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد

به گزارش تابناک به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، مایک والتز نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در نشست شورای امنیت که به درخواست استونی برگزار شد، گفت: ۹ روز پیش شورای امنیت برای نقض حریم هوایی لهستان از سوی روسیه گرد هم آمد. واشنگتن از روسیه خواست تا قوانین بین المللی در این خصوص را رعایت کند. اکنون موضوعی (مشابهی) پیرامون استونی مطرح شده است.

نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه داد: ما در مواجهه با نقض حریم هوایی استونی توسط روسیه، در کنار این کشور می‌ایستیم. ما از هر وجب از خاک ناتو دفاع خواهیم کرد و روسیه باید اقدامات خطرناک خود را متوقف کند.

مایک والتز در این خصوص اضافه کرد: ما از روسیه می‌خواهیم تا برای پایان دادن به جنگ، مستقیماً با اوکراین مذاکره کند. ما می‌خواهیم روسیه به دنبال کاهش تنش باشد، نه طولانی کردن درگیری‌ها.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مایک والتز آمریکا سازمان ملل روسیه جنگ اوکراین ناتو خبر فوری
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: می‌خواهم بگرام را پس بگیرم
هشدار انگلیس به روسیه: آماده مقابله هوایی هستیم!
تصاویر حمله پهپادهای اوکراینی به هلی‌کوپترهای روس
احتمال دخالت مستقیم آمریکا در جنگ اوکراین
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005a1L
tabnak.ir/005a1L