En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسناد همکاری میان تهران و مسکو امضا می‌شود

رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که سفر به روسیه در هفته جاری به نقطه عطفی در روابط دو کشور تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۲۰
| |
341 بازدید
اسناد همکاری میان تهران و مسکو امضا می‌شود

«محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بدو ورود به مسکو با اشاره به اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در دیداری که با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در آخرین سفر به مسکو (۲۸ دی ماه ۱۴۰۳) داشت، مبنی بر اینکه، شاخص‌ترین حوزه همکاری ایران و روسیه، انرژی و برجسته ترین آن ساخت نیروگاه‌های اتمی است، گفت: در همین چارچوب ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه‌های اتمی در بوشهر در حال انجام است و تاکیدات مقامات عالی کشور موجب سرعت بیشتر روند ساخت این پروژه‌ها شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی گفت: طرح توسعه نیروگاه های اتمی در ایران به ویژه طرح ۲۰ هزار مگاوات سهم مشخصی را روسیه دارد و قرار داد دوجانبه این راستا داریم و در این سفر کارخانجات طرف قرارداد را بازدید می‌کنیم و با موسسات علمی و تحقیقاتی تعاملات پژوهشی و آموزشی را بررسی می کنیم و امیدوارم این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور باشد.

اسلامی با اشاره برگزاری هفته جهانی اتم در روسیه اظهار کرد: با توجه به توسعه همکاری‌ها با روسیه، در نمایشگاه اتم اکسپو و رویدادهای جانبی از جمله امضای اسناد همکاری دوجانبه شرکت داریم.

این خبر تکمیل می‌شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران روسیه همکاری پیمان اقتصادی رابطه ایران و روسیه توافقنامه امضای قرارداد قرارداد ایران و روسیه خبر فوری پوتین مسعود پزشکیان
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام پوتین به پزشکیان برای رهبر انقلاب
رونمایی تمبر یادبود همکاری ایران و عمان در کاخ العلم + عکس
لاریجانی با چه عنوانی به روسیه رفت؟
«پوتین» به تهران می‌آید
پوتین: روسیه منتظر رئیس‌جمهور ایران در بریکس خواهد بود
قراردادی که هنوز نمایندگان مجلس از آن خبر ندارند!
امضای توافقنامه سه جانبه مسکو، تهران و باکو
شرط همکاری روسیه با آمریکا
گفتگوی مقامات ایران و روسیه درباره منطقه آزاد تجاری
دلیل روسیه برای دعوت نکردن ایران مراسمی خاص
دلیل اهمیت سفر پزشکیان به روسیه چیست؟
دیدار پزشکیان با پوتین در بریکس
انتظارات از روسیه با واقعیت‌ها همخوان نیست/ رابطه تهران با مسکو به سطح استراتژیک نرسیده است
تفاهم جدید ایران و روسیه+ جزییات
پوتین: ما از حقوق هسته‌ای ایران در عمل دفاع می‌کنیم
پوتین: همکاری با ایران برای ما اولویت بالایی دارد
تأکید ایران و روسیه برادامه همکاری‌های هسته‌ای
قدم بعدی در روابط ایران و روسیه در میانه «روس هراسی» مداوم ایرانیان
دیدار پوتین و پزشکیان+ عکس
رایزنی مهم «پوتین» و «مخبر»
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۸۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005Zzw
tabnak.ir/005Zzw