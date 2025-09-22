کرباسچی برای شریعتمداری آرزوی ادب کرد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0645\u200c\u0645\u06cc\u0647\u0646 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u00ab\u0627\u0632 \u062e\u062f\u0627 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u062a\u0648\u0641\u06cc\u0642 \u0627\u062f\u0628\/\u0628\u06cc\u200c\u0627\u062f\u0628 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645 \u0645\u0627\u0646\u062f \u0627\u0632 \u0644\u0637\u0641 \u0631\u0628\u061b \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a\u0645\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0647 \u0648\u0642\u0627\u062d\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0686\u0627\u0644\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0648\u0646 \u06af\u0630\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647.\u00bb