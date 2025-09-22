En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کرباسچی برای شریعتمداری آرزوی ادب کرد

مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از خدا خواهیم توفیق ادب/بی‌ادب محروم ماند از لطف رب».
کد خبر: ۱۳۳۰۰۱۶
| |
819 بازدید
|
۲
کرباسچی برای شریعتمداری آرزوی ادب کرد

به گزارش تابناک؛ مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از خدا خواهیم توفیق ادب/بی‌ادب محروم ماند از لطف رب؛ برای حسین شریعتمدار که وقاحت را از چاله میدون گذرونده.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرباسچی شریعتمداری روزنامه کیهان انتقاد مذاکرات ایران آمریکا ادبیات چاله میدونی هم میهن
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله کیهان به رقبا: حاضرند نشیمنگاه ترامپ را ببوسند!
کیهان: با ترامپ باید با اقتدار و طلبکاری سخن گفت
واکنش کیهان به تکذیب دیدار ایلان ماسک و نماینده ایران
حمله کیهان به بیانیه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق با آژانس
کیهان: طرفداران مذاکره با آمریکا، یا احمق‌اند یا خائن
تحلیل شریعتمداری درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور
کیهان : مذاکرات به تعویق می‌افتد و دلار بالا می‌رود
حمله به رائفی پور در روزنامه کیهان
پایان دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
انتقاد شدید شریعتمداری از معاون روحانی
واکنش کرباسچی به بازداشت خبرنگار روزنامه هم‌میهن
انتقاد کرباسچی از دوچرخه سواری حناچی
کیهان: چرا با اعصاب و روان مردم بازی می کنید؟
کیهان: دولت، قید مذاکرات را بزند
مدیر مسئول روزنامه کیهان:آمریکا تحریم‌ها رالغو نمی‌کند
واکنش شریعتمداری به تحریمهای جدید: تنگه هرمز را ببندید
عصبانیت کیهان: اهدای جوایز جشنواره به آثار ضدمردمی
انتقاد کرباسچی از بازداشت الناز محمدی
شریعتمداری: اپوزیسیون ایران یک مشت بی‌شخصیت
آمریکا مدعی شد: ایران مذاکرات را جدی نگرفته است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
3
پاسخ
دقيقاً
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
4
4
پاسخ
از خداوند متعال برای کرباسچی طلب سلامت روح و روان را دارم که از ترس امریکا مریض شده و دنبال جام زهر است
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۹ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۱ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۸۱ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005Zzs
tabnak.ir/005Zzs