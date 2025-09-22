بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدماتی در سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعیه بنیاد شهید و امور ایثارگران، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت در ۲ هزار و ۴۶ مدرسه در ۳۲ استان، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای حادثه منا، گل‌افشانی و عطرافشانی ۳۰ هزار گلزار شهدا در بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ شهر و برگزاری یادواره ۲۵۰ شهید در استان‌های مختلف کشور از جمله این برنامه‌هاست.

همچنین برپایی اردوهای زیارتی سیاحتی با حضور ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر از خانواده‌های ایثارگران، برگزاری ۱۴ هزار میز خدمت طرح سپاس، نمایش ۴۲ اجرای خیابانی و صحنه‌ای و اکران ۱۲۸ فیلم دفاع مقدس در استان‌ها در دستورکار قرار دارد.

براساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعویض پرچم ۲ هزار گلزار شهدا، ارائه خدمات سلامت به خانواده‌های ایثارگران، عیادت از خانواده شهدا و ایثارگران بستری، افتتاح دو موزه شهدا، ترمیم سنگ‌نوشته مزار شهدا و بازدید ۶۴۰ هزار دانش‌آموز از موزه‌های شهدا نیز از دیگر برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسلامی ایران به هفته آغازین جنگ ایران و عراق اطلاق می شود و از 31 شهریور تا 6 مهر ادامه دارد. در تاریخ 31 شهریور 1359 رژیم بعثی عراق با برنامه ریزی قبلی و به منظور برانداختن نظام تازه تاسیس شده جمهوری اسلامی ایران در آن زمان، جنگ وسیعی را علیه ایران شروع کرد. رئیس جمهور عراق که در آن زمان صدام حسین بود با حاضر شدن در مقابل دوربین‌های تلویزیونیِ عراق، قرارداد 1975 الجزایر را پاره و شروع تجاوز رژیم بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.