کامران غضنفری در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به طرح برخی جریانها برای دیدار مستقیم مسعود پزشکیان با دونالد ترامپ اظهار داشت: افرادی که چنین پیشنهاداتی به آقای پزشکیان میدهند، به نظر میآید نه تنها دوست او نیستند بلکه دشمن او هستند. چرا که دیدار با ترامپ به منزله خودکشی سیاسی رئیسجمهور است. اگر ـ خدای نکرده ـ چنین اتفاقی رخ دهد، معنایش این است که رئیسجمهور اسلامی ایران با خبیثترین دشمن خود، کسی که مرتکب هزاران جنایت و خباثت علیه کشور شده، پای میز مذاکره مینشیند. این چیزی جز انتحار سیاسی نیست و عملاً به معنای پایان عمر سیاسی آقای پزشکیان خواهد بود. او دیگر نمیتواند بهعنوان رئیسجمهور ادامه دهد.»
غضنفری افزود: معنای این پیشنهاد تسلیم در برابر خواستههای نامشروع آمریکا و سر فرود آوردن در برابر ترامپ است؛ اقدامی که مطلقاً به مصلحت کشور نخواهد بود و یک خطای تاریخی محض است.
افتخار ظریف به گنجاندن ماشه در برجام
وی با اشاره به پشت پرده این پیشنهادات تصریح کرد: بیشترین القائات از جانب آقای ظریف است. کسی که زمانی بزرگترین خیانت را با گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام انجام داد و ضربهای حیثیتی به کشور وارد کرد. او ابتدا وجود چنین بندی را تکذیب میکرد و میگفت چیزی به نام اسنپبک وجود ندارد. بعدها وقتی آقای عراقچی اعتراف کرد که چنین بندی هست و اروپاییها میخواهند از آن برای فشار به ایران استفاده کنند، ظریف گفت که موضوع را اعضای تیمش بدون اطلاع او پذیرفتهاند. اما در ادامه ورق برگشت و خودش ادعا کرد که ابتکار اسنپبک متعلق به او بوده است! یعنی از انکار مطلق رسید به افتخار کردن به این خیانت. این تناقضگوییها نشاندهنده ماهیت واقعی اوست.
این نماینده مجلس ادامه داد: امروز همان فرد کذاب و دروغگو مشاور رئیسجمهور شده است. در ظاهر استعفا داده اما در واقع همیشه بیخ گوش رئیسجمهور است؛ در سفرها همراه اوست، نطقها را مینویسد و تعیین میکند چه بگوید و چه نگوید. بسیاری از رفتارهای نابهنجار سیاست خارجی دولت نتیجه مشورتهای همین فرد است. توصیه ما به آقای پزشکیان این است که بهشدت از ظریف احتذار کند. او خیرخواه رئیسجمهور و جمهوری اسلامی نیست و حضورش تهدیدی برای منافع ملی است.
برجام سنگین ترین ضربه ای بود که توسط ظریف به کشور وارد شد
وی یادآور شد: یکی از سنگینترین ضرباتی که ظریف به جمهوری اسلامی زد، برجام بود. خسارتهای این توافق بر صنعت هستهای و توانمندیهای کشور در ده سال گذشته غیرقابل انکار است و امروز هم آثار آن همچنان گریبانگیر کشور است.
خروج از ان پی تی حداقل ترین کاری است که باید صورت بگیرد
غضنفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام خصمانه سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: حداقلترین اقدام ما باید خروج از انپیتی میبود. شورای عالی امنیت ملی باید چنین تصمیمی میگرفت. اما متأسفانه در بیانیه اخیر حتی اشارهای به این موضوع نشده است. نه تنها خروج از انپیتی مطرح نشد بلکه اعلام کردند که مذاکرات با همان سه کشور ادامه خواهد داشت! این دقیقاً همان اشتباه دوره روحانی است که پس از خروج ترامپ از برجام گفت با اروپاییها ادامه میدهیم. نتیجه هم این شد که اروپاییها کوچکترین تعهدی انجام ندادند.
مذاکره با تروئیکای اروپایی جز ارسال پالس ضعف معنای دیگری ندارد
وی افزود: این موضع شورای عالی امنیت ملی جای تعجب دارد. به جای واکنش قاطع، عملاً موضعی منفعلانه گرفتند و حالا هم خبر رسیده که آقای عراقچی قصد دارد مذاکرات با سه کشور اروپایی را در نیویورک ادامه دهد. این جز ارسال پالس ضعف و ذلت به دشمن چه معنایی دارد؟ وقتی شما در برابر دشمن انفعال نشان میدهید، او نه تنها امتیازی نمیدهد بلکه مواضع خصمانه خود را تشدید میکند.
غضنفری تأکید کرد: «اگر در برابر دشمن ضعف نشان دهید، توقعاتش بالاتر میرود. همین حالا رهبران سه کشور اروپایی گفتهاند که ایران باید نه تنها موضوع هستهای بلکه غنیسازی را هم کنار بگذارد، توان موشکیاش را روی میز بگذارد و موشکها را حذف کند. این نتیجه همان سیاست غلطِ مذاکرهخواهی و امتیازدهی است.
پزشکیان تحت تاثیر توصیه های اطرافیان قرار نگیرد
وی در پایان هشدار داد: آقای پزشکیان باید بهشدت مراقب باشد در سفر نیویورک تحت تأثیر توصیههای غلط اطرافیان خود، بهویژه ظریف، قرار نگیرد. هرگونه تمایل به دیدار با ترامپ یا مذاکره با تروئیکای اروپایی هم به زیان خود او تمام خواهد شد و هم به زیان جمهوری اسلامی.
پیگیری طرح خروج از ان پی تی در مجلس
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس هم هفته آینده موضوع خروج از انپیتی را پیگیری خواهد کرد، حتی اگر دولت موافق نباشد. زیرا وظیفه ما دفاع از منافع مردم و نظام است.
