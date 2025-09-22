En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!

کامران غضنفری با انتقاد از طرح دیدار رئیس‌جمهور با ترامپ در حاشیه اجلاس سازمان ملل گفت: چنین اقدامی پایان عمر سیاسی پزشکیان خواهد بود و افرادی که این پیشنهاد را القا می‌کنند، نه تنها خیرخواه نیستند بلکه دشمن رئیس‌جمهور و جمهوری اسلامی‌اند. غضنفری همچنین با اشاره به نقش ظریف در برجام و ماجرای «مکانیسم ماشه»، حضور او در کنار رئیس‌جمهور را خطری جدی برای منافع ملی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۹۴
| |
717 بازدید
|
۵

غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / افتخار ظریف به گنجاندن ماشه در برجام!

کامران غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به طرح برخی جریان‌ها برای دیدار مستقیم مسعود پزشکیان با دونالد ترامپ اظهار داشت: افرادی که چنین پیشنهاداتی به آقای پزشکیان می‌دهند، به نظر می‌آید نه تنها دوست او نیستند بلکه دشمن او هستند. چرا که دیدار با ترامپ به منزله خودکشی سیاسی رئیس‌جمهور است. اگر ـ خدای نکرده ـ چنین اتفاقی رخ دهد، معنایش این است که رئیس‌جمهور اسلامی ایران با خبیث‌ترین دشمن خود، کسی که مرتکب هزاران جنایت و خباثت علیه کشور شده، پای میز مذاکره می‌نشیند. این چیزی جز انتحار سیاسی نیست و عملاً به معنای پایان عمر سیاسی آقای پزشکیان خواهد بود. او دیگر نمی‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور ادامه دهد.»

دیدار با ترامپ به منزله خودکشی سیاسی رئیس‌جمهور است. اگر ـ خدای نکرده ـ چنین اتفاقی رخ دهد، معنایش این است که رئیس‌جمهور اسلامی ایران با خبیث‌ترین دشمن خود، کسی که مرتکب هزاران جنایت و خباثت علیه کشور شده، پای میز مذاکره می‌نشیند. این چیزی جز انتحار سیاسی نیست و عملاً به معنای پایان عمر سیاسی آقای پزشکیان خواهد بود. او دیگر نمی‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور ادامه دهد.

غضنفری افزود: معنای این پیشنهاد تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و سر فرود آوردن در برابر ترامپ است؛ اقدامی که مطلقاً به مصلحت کشور نخواهد بود و یک خطای تاریخی محض است.

افتخار ظریف به گنجاندن ماشه در برجام

وی با اشاره به پشت پرده این پیشنهادات تصریح کرد: بیشترین القائات از جانب آقای ظریف است. کسی که زمانی بزرگ‌ترین خیانت را با گنجاندن مکانیسم ماشه در برجام انجام داد و ضربه‌ای حیثیتی به کشور وارد کرد. او ابتدا وجود چنین بندی را تکذیب می‌کرد و می‌گفت چیزی به نام اسنپ‌بک وجود ندارد. بعدها وقتی آقای عراقچی اعتراف کرد که چنین بندی هست و اروپایی‌ها می‌خواهند از آن برای فشار به ایران استفاده کنند، ظریف گفت که موضوع را اعضای تیمش بدون اطلاع او پذیرفته‌اند. اما در ادامه ورق برگشت و خودش ادعا کرد که ابتکار اسنپ‌بک متعلق به او بوده است! یعنی از انکار مطلق رسید به افتخار کردن به این خیانت. این تناقض‌گویی‌ها نشان‌دهنده ماهیت واقعی اوست.

این نماینده مجلس ادامه داد: امروز همان فرد کذاب و دروغگو مشاور رئیس‌جمهور شده است. در ظاهر استعفا داده اما در واقع همیشه بیخ گوش رئیس‌جمهور است؛ در سفرها همراه اوست، نطق‌ها را می‌نویسد و تعیین می‌کند چه بگوید و چه نگوید. بسیاری از رفتارهای نابهنجار سیاست خارجی دولت نتیجه مشورت‌های همین فرد است. توصیه ما به آقای پزشکیان این است که به‌شدت از ظریف احتذار کند. او خیرخواه رئیس‌جمهور و جمهوری اسلامی نیست و حضورش تهدیدی برای منافع ملی است.

برجام سنگین ترین ضربه ای بود که توسط ظریف به کشور وارد شد

وی یادآور شد: یکی از سنگین‌ترین ضرباتی که ظریف به جمهوری اسلامی زد، برجام بود. خسارت‌های این توافق بر صنعت هسته‌ای و توانمندی‌های کشور در ده سال گذشته غیرقابل انکار است و امروز هم آثار آن همچنان گریبان‌گیر کشور است.

خروج از ان پی تی حداقل ترین کاری است که باید صورت بگیرد

غضنفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدام خصمانه سه کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: حداقل‌ترین اقدام ما باید خروج از ان‌پی‌تی می‌بود. شورای عالی امنیت ملی باید چنین تصمیمی می‌گرفت. اما متأسفانه در بیانیه اخیر حتی اشاره‌ای به این موضوع نشده است. نه تنها خروج از ان‌پی‌تی مطرح نشد بلکه اعلام کردند که مذاکرات با همان سه کشور ادامه خواهد داشت! این دقیقاً همان اشتباه دوره روحانی است که پس از خروج ترامپ از برجام گفت با اروپایی‌ها ادامه می‌دهیم. نتیجه هم این شد که اروپایی‌ها کوچک‌ترین تعهدی انجام ندادند.

مذاکره با تروئیکای اروپایی جز ارسال پالس ضعف معنای دیگری ندارد

وی افزود: این موضع شورای عالی امنیت ملی جای تعجب دارد. به جای واکنش قاطع، عملاً موضعی منفعلانه گرفتند و حالا هم خبر رسیده که آقای عراقچی قصد دارد مذاکرات با سه کشور اروپایی را در نیویورک ادامه دهد. این جز ارسال پالس ضعف و ذلت به دشمن چه معنایی دارد؟ وقتی شما در برابر دشمن انفعال نشان می‌دهید، او نه تنها امتیازی نمی‌دهد بلکه مواضع خصمانه خود را تشدید می‌کند.

غضنفری تأکید کرد: «اگر در برابر دشمن ضعف نشان دهید، توقعاتش بالاتر می‌رود. همین حالا رهبران سه کشور اروپایی گفته‌اند که ایران باید نه تنها موضوع هسته‌ای بلکه غنی‌سازی را هم کنار بگذارد، توان موشکی‌اش را روی میز بگذارد و موشک‌ها را حذف کند. این نتیجه همان سیاست غلطِ مذاکره‌خواهی و امتیازدهی است.

پزشکیان تحت تاثیر توصیه های اطرافیان قرار نگیرد

وی در پایان هشدار داد: آقای پزشکیان باید به‌شدت مراقب باشد در سفر نیویورک تحت تأثیر توصیه‌های غلط اطرافیان خود، به‌ویژه ظریف، قرار نگیرد. هرگونه تمایل به دیدار با ترامپ یا مذاکره با تروئیکای اروپایی هم به زیان خود او تمام خواهد شد و هم به زیان جمهوری اسلامی.

پیگیری طرح خروج از ان پی تی در مجلس

این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس هم هفته آینده موضوع خروج از ان‌پی‌تی را پیگیری خواهد کرد، حتی اگر دولت موافق نباشد. زیرا وظیفه ما دفاع از منافع مردم و نظام است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه اسنپ بک مجلس شورای اسلامی کامران غضنفری سفر پزشکیان نیویورک سازمان ملل اجلاس سازمان ملل ترامپ رژیم صهیونیستی آمریکا
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توصیه جنتی: خروج از NPT یعنی شروع جنگ
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عبدی: حل‌نشدن مسائل تهران،سفر نیویورک را می‌سوزاند
سوداگران ارز و طلا، آتش‌بیار معرکه التهاب سیاسی
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
پیام جنجالی و جدید رئیس‌جمهور آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
تا فردا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2
7
پاسخ
درود
واقعا یک نماینده چگونه می تواند از مسائل روز کشور و دنیا این همه کم اطلاع باشد
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
3
8
پاسخ
ایشان با ۳۱۶ هزار رای چگونه از جانب تمام مردم ایران صحبت میکند و خودش و افکارش را شاخص سنجش برنامه های دولت و رییس جمهور می داند؟؟؟!!!
ناشناس
|
Sweden
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
5
3
پاسخ
ظریف یکی از بدترین قراردادها رو در تاریخ امضا کرد و سنگی رو در چاه انداخت که الان کسی نمیتونه در بیاره ای کاش همون اول راستشو به مردم میگفتید که با یک نامه کل تحریمها برمیگرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
3
پاسخ
عمرا دیدار کنند اینا بازی سکه ودلار هست تا چهارشنبه همه چیز نزولی میشه پنجشنبه باز میکشه بالا فقط بر ثروت سرمایه دار ودلال ومحتکر اضافه میشه بدبخت ما که نداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
1
پاسخ
شیر مادر و نان پدر حلالت که بدون ملاحظات سیاسی حرف حق گفتی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۴۸ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۵ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005ZzW
tabnak.ir/005ZzW