۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین مهر ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد سه‌شنبه (یکم مهر) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود

۶۰ لیتر سهمیه بنزین مهرماه، هفتمین سهمیه ۱۴۰۴ است که بامداد امشب به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.
 

