اقدام جنجالی همسر چارلی کرک در لحظه حساس

اریکا در این لحظات حساس چنین گفت: آن جوان، آن جوانی که بر صلیب بود، نجات‌دهنده‌ی ما گفت: «ای پدر، آنان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.»

به گزارش تابناک؛ ریکا کرک، همسر چارلی کرک، با اقدامی متفاوت و شجاعانه در مراسم یادبود همسرش، همه را شگفت‌زده کرد. او در حالی که هنوز داغدار از دست دادن همسرش بود، تصمیم گرفت قاتل چارلی را ببخشد. این تصمیم برای بسیاری غیرقابل‌باور بود، اما اریکا با آرامش اعلام کرد که دلیل این بخشش ایمان او به مسیح و الگوبرداری از آموزه‌های همسرش بوده است.

او گفت: «چارلی همیشه باور داشت که بخشش می‌تواند چرخه نفرت را متوقف کند و مسیر تازه‌ای برای زندگی باز کند.» همین جمله باعث شد بسیاری از حاضران تحت‌تأثیر قرار گیرند و اشک بریزند. اریکا تأکید کرد که این انتخاب آسان نبود، اما مطمئن است که همسرش نیز در همین موقعیت همین تصمیم را می‌گرفت.

این رفتار نه تنها نشانه‌ای از ایمان و معنویت عمیق او بود، بلکه پیامی جهانی به همراه داشت؛ پیامی که می‌گوید حتی در تلخ‌ترین لحظات، می‌توان امید، صلح و محبت را زنده نگاه داشت. بسیاری از رسانه‌ها این حرکت را به‌عنوان الگویی از استقامت، شجاعت و قدرت زنان در تاریخ ثبت کردند.

شاید همه ما در زندگی با موقعیت‌هایی روبه‌رو شویم که خشم و نفرت راه ساده‌تری به‌نظر برسد، اما انتخاب اریکا نشان داد که راه دشوارتر، یعنی بخشش، می‌تواند انسانیت را جاودانه کند و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

من آن مرد، آن جوان را می‌بخشم.

او را می‌بخشم چون همان کاری است که مسیح انجام داد و همان است که چارلی انجام می‌داد.

پاسخ به نفرت، نفرت نیست. پاسخی که از انجیل می‌دانیم، عشق است و همیشه عشق. عشق به دشمنانمان و عشق به کسانی که ما را آزار می‌دهند.