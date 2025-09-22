En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقدام جنجالی همسر چارلی کرک در لحظه حساس

اریکا در این لحظات حساس چنین گفت: آن جوان، آن جوانی که بر صلیب بود، نجات‌دهنده‌ی ما گفت: «ای پدر، آنان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.»
کد خبر: ۱۳۲۹۹۳۱
| |
2489 بازدید
|
۱۰
اقدام جنجالی همسر چارلی کرک در لحظه حساس

به گزارش تابناک؛ ریکا کرک، همسر چارلی کرک، با اقدامی متفاوت و شجاعانه در مراسم یادبود همسرش، همه را شگفت‌زده کرد. او در حالی که هنوز داغدار از دست دادن همسرش بود، تصمیم گرفت قاتل چارلی را ببخشد. این تصمیم برای بسیاری غیرقابل‌باور بود، اما اریکا با آرامش اعلام کرد که دلیل این بخشش ایمان او به مسیح و الگوبرداری از آموزه‌های همسرش بوده است.

او گفت: «چارلی همیشه باور داشت که بخشش می‌تواند چرخه نفرت را متوقف کند و مسیر تازه‌ای برای زندگی باز کند.» همین جمله باعث شد بسیاری از حاضران تحت‌تأثیر قرار گیرند و اشک بریزند. اریکا تأکید کرد که این انتخاب آسان نبود، اما مطمئن است که همسرش نیز در همین موقعیت همین تصمیم را می‌گرفت.

این رفتار نه تنها نشانه‌ای از ایمان و معنویت عمیق او بود، بلکه پیامی جهانی به همراه داشت؛ پیامی که می‌گوید حتی در تلخ‌ترین لحظات، می‌توان امید، صلح و محبت را زنده نگاه داشت. بسیاری از رسانه‌ها این حرکت را به‌عنوان الگویی از استقامت، شجاعت و قدرت زنان در تاریخ ثبت کردند.

شاید همه ما در زندگی با موقعیت‌هایی روبه‌رو شویم که خشم و نفرت راه ساده‌تری به‌نظر برسد، اما انتخاب اریکا نشان داد که راه دشوارتر، یعنی بخشش، می‌تواند انسانیت را جاودانه کند و الهام‌بخش نسل‌های آینده باشد.

اریکا در این لحظات حساس چنین گفت: آن جوان، آن جوانی که بر صلیب بود، نجات‌دهنده‌ی ما گفت: «ای پدر، آنان را ببخش، زیرا نمی‌دانند چه می‌کنند.»
من آن مرد، آن جوان را می‌بخشم.
او را می‌بخشم چون همان کاری است که مسیح انجام داد و همان است که چارلی انجام می‌داد.

پاسخ به نفرت، نفرت نیست. پاسخی که از انجیل می‌دانیم، عشق است و همیشه عشق. عشق به دشمنانمان و عشق به کسانی که ما را آزار می‌دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چارلی کرک اقدام جنجالی همسر چارلی کرک بخشش قاتل بخشش قاتل آمریکا انجیل صلح صلح جهانی خبر فوری
تفرقه و شکست:درس‌های برجام/حسام الدین آشنا چه خواهد کرد؟
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرط غیرمنتظره و زیبا برای رهایی یک قاتل از اعدام
اولین تصویر از تایلر رابینسون مظنون به قتل چارلی کرک 
۳ شرط برای بخشش قاتل
تصویر لحظه فرار مظنون ترور چارلی کرک
بخشش قاتل به حرمت امام رضا(ع)
اولیای دم، قاتل پسرشان را بخشیدند
واکنش ترامپ به ترور «چارلی کرک»
به خاطر مادر و فرزندان قاتل او را بخشیدیم
شرط پدر مقتول برای بخشش قاتل
قاتل پس از ۲۱ سال پای چوبه دار بخشیده شد
ساخت قبرستان شرط بخشش قاتل
بخشش قاتل به خاطر رضای خدا
تاجر قاتل درخواست بخشش کرد
والدین قاتل فرزندشان را بخشیدند
شرط پدر شهید ناهی‌از‌منکر برای بخشش‌قاتل
قاتل مادرمان را نمی بخشیم
مورد عجیب قاتلی که بالای دار بخشیده شد 
بخشش قاتل قبل از صدور حکم
بخشش تازه‌ دامادی که مرتکب قتل شد
ایران پیش قراول صلح جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
داریوش
|
Austria
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
بهترین تصمیم در سخت ترین موقعیت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
از غزه چه خبر؟
بهروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
از کجا معلوم چند سال دیگه معلوم نشه این خانم مامور اسرائیل نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
بخشش میتواند چرخه نفرت را متوقف کند عشق به دشمنان ........ چقدر زیبا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ایمان واقعی و درس بزرگ.
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
چه رمانتیک! ولی حیف که کارفرمای قاتل سر اون رو می کنه زیر آب!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
مولا علی فرمودند لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
ایمان یعنی این . یاد بگیریم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
اینقدر ساده بودن نهایت جهالت هست
قاتل از عوامل موساد و اسراییل یا وابسته به صهیونیست هست و الزاما مجبور به بخشش شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
با قاتل همدسته. شک نکنید، بعدا گندش در میاد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۰۵ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۴ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۸ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۶ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005ZyV
tabnak.ir/005ZyV