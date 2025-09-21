En
حذف سهمیه تردد در محدوده آلودگی هوا برای مهرماه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران از حذف سهمیه ۲۰روزه تردد رایگان در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا طی مهرماه خبر داد.
520 بازدید
محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اظهار کرد: هشتاد و ششمین جلسه شورای ترافیک تهران با حضور شهردار پایتخت و اعضای شورای شهر تشکیل شد. در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح شد که بخشی مربوط به بحث مدیریت ترافیک مهرماه بود. با توجه به اینکه جلسات و کمیته‌های مختلفی تشکیل شده بود، جدیدترین خروجی کمیته‌ها و کارگروه‌ها در قالب 3 موضوع مطرح شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: موضوع نخست بحث حذف سهمیه تردد رایگان در طرح کاهش آلودگی هوا بود. مطابق مصوبات قبلی، هر خودروی 20روز در هر فصل سهمیه تردد رایگان در محدوده طرح آلودگی هوا دارد اما با توجه به ازدحام ترافیکی مهرماه قرار بر شد که این موضوع در 20 روز در مهرماه قابل استفاده نباشد و در آبان و آذر استفاده شود. این تصمیم کمک شایانی به کاهش ازدحام و ترافیک معابر شهر در روزهای آغاز سال تحصیلی جدید می کند. به این ترتیب شهروندان باید مطلع باشند که این سهمیه رایگان را صرفاً در آبان و آذرماه می‌توانند استفاده کنند. 

هرمزی با بیان اینکه موضوع دوم بحث مدیریت پخش کالا بود که تمامی کامیون‌ها، کامیونت‌ها و وانت بارهایی که کار توزیع و پخش بار و کالا را در تهران عهده دار هستند در دو هفته ابتدایی مهر ماه اجازه تردد در معابر از ساعت 6 صبح تا 10 صبح را نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: یعنی اگر قرار باشد پخش کالایی صورت بگیرد باید یا قبل از 6 صبح باشد یا بعد از 10 صبح و پلیس با مواردی که رعایت نشده باشد حتما برخورد می‌کند. در مبادی ورودی شهر نیز پلیس مستقر است و از ورود ناوگانی که بخواهد در ساعات صبح به شهر وارد شود، جلوگیری می‌کند.
 

معاون شهردار تهران ادامه داد: موضوع سوم که مصوب شد بحث ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در محدوده نمایشگاه بین‌المللی در دو هفته اول مهرماه بود که مصوب و مقرر شد که شهردار تهران در جلسه هیئت دولت این موضوع را مطرح کند تا تولید سفری هم که در اثر برگزاری نمایشگاه بین‌المللی در شهر تهران ایجاد می‌شود، حذف شود و انطباق ترددی با افزایش سفرهای تحصیلی در مهرماه صورت نگیرد.

محسن هرمزی پیک ترافیک طرح ترافیک تردد رایگان سهمیه تردد حمل و نقل شهری سفرهای تحصیلی مدارس اول مهر ماه مهر دانش آموزان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
5
پاسخ
یعنی پول بدیم هر روز به شهرداری که میخوایم بریم خونمون؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
7
پاسخ
کاسبی از ترافیک و آلودگی هوا که مقصر هر دو هم خودشان هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
2
پاسخ
ماشین خریدیم 100 جور مالیات و .... باید بدیم ، آخر کل سال باید در خونه پارک باشه چون تو طرحیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
1
پاسخ
شهروندان باید مطلع باشند که این سهمیه رایگان را صرفاً در آبان و آذرماه می‌توانند استفاده کنند...
دستشون تو جیب مردمه
مثل 500هزار تومنی که زدن به حساب مردم بدون اینکه خبر داشته باشن و موقع معاینه فنی می فهمن بدهی چند میلیونی دارن
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
