دستور توقف دیوان محاسبات برای سهام عدالت

دیوان محاسبات در نامهای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرتهای صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، این نهاد نظارتی با استناد به مواد (۳۵) و (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش در این خصوص، موضوع بهصورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
