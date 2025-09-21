En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور توقف دیوان محاسبات برای سهام عدالت

دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرت‌های صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۹۷۹۳
| |
4 بازدید

دستور توقف دیوان محاسبات برای سهام عدالت

دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس با اشاره به مغایرت‌های صریح در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بر لزوم توقف فوری این اقدامات خلاف قانون تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این نهاد نظارتی با استناد به مواد (۳۵) و (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تبصره بند (ب) ماده (۵) برنامه هفتم پیشرفت و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورت عدم اصلاح و ارائه گزارش در این خصوص، موضوع به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دیوان محاسبات وزیر اقتصاد سازمان بورس و اوراق بهادار خصوصی سازی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آخرین وضعیت سهام عدالت
علت خروج 604 شرکت از لیست واگذاری‌ها
بلاتکلیفی سود سهام عدالت
درخواست رئیس‌جمهور از وزیر اقتصاد
نحوه پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۸
آیین نامه سهام عدالت مشکل حقوقی و شرعی دارد
واریز سود سهام عدالت برای سهامداران
پاسخ به ۳۵ سوال مهم درباره سهام عدالت
آزادسازی سهام عدالت؛ چشم‌اندازی جدید بورس
آقای وزیر اقتصاد؛ از آخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت خبر دارید؟
سهام عدالت تا آخر سال آزاد می‌شود
شعب بانک‌ها را به صورت کور کاهش نمی‌دهیم
روش خصوصی‌سازی‌ها تغییر می‌کند
اطلاعیه جدید برای مشمولان سهام عدالت
وزیر اقتصاد تذکر گرفت
اعلام زمان واریز سود سهام عدالت روستائیان
ادامه واریز سود سهام عدالت
پرونده سهام عدالت، در ایستگاه پایانی؟
مشمولان سهام‌ عدالت مراقب کلاهبرداران باشند
فرصتی دوباره برای مشمولان سهام عدالت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۲۶۰ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۴ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۲ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۸۰ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۱ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۶۳ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۴ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۳ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005ZwH
tabnak.ir/005ZwH