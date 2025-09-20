En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشییعی که شایسته استاد پرهام نبود

در این مراسم جای بسیاری از منتقدان ادبی، روزنامه‌نگاران، سندشناس‌ها، پژوهشگران فرش و استادان دانشگاه خالی بود. همچنین هیچ‌یک از روسای سابق آرشیو در این مراسم حضور نداشتند و تنها غلامرضا عزیزی، که به دعوت من حضور یافته بود، سخنرانی کرد. 
کد خبر: ۱۳۲۹۶۶۶
| |
190 بازدید

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، هایده خانم، همسر دکتر سیروس پرهام، دوشنبه عصر خبر داد که استاد فوت کرده است و پس از چند ثانیه تلفن قطع شد. چند لحظه مکث کردم و بعد از یک ربع دوباره تماس گرفتم؛ این بار آقای رضی میری، از پژوهشگران مطرح فرش که در منزل استاد حضور داشت، درگذشت او را تأیید کرد. از آنجا که استاد از بنیان‌گذاران آرشیو ملی بود، با رئیس کتابخانه ملی تماس گرفتم تا برای مراسم تشییع برنامه‌ریزی کنند. پس از چند تماس دیگر به فکر فرو رفتم و یاد روزهایی افتادم که بیش از شش ماه هر یکشنبه عصر به منزلشان می‌رفتم تا درباره انگیزه‌اش برای حضور در برنامه تاسیس آرشیو ملی گفت‌وگو کنم.

هرچند کتاب «از متن تا نقش» به کوشش غلامرضا عزیزی، رئیس اسبق آرشیو ملی، اثری مفید بود، برخی پرسش‌ها هنوز بی‌پاسخ مانده بود. در گفت‌وگوهای متعددی که داشتیم، بالاخره به بن‌مایه علاقه استاد پرهام به آرشیو پی بردم: او از کودکی آلبوم تمبر جمع می‌کرد، آلبومی که هنوز با علاقه و لذت خاصی از آن یاد می‌کرد. من سکوت می‌کردم تا در ذهنش روزهای خوب کودکی را مرور کند و خودش را در حیاط بزرگ خانه‌شان در شیراز در کنار پدر و مادرش تصور نماید. پس از آنکه شوقش فروکش می‌کرد، سوال بعدی را مطرح می‌کردم و او با ظرافت خاصی پرسشم را تصحیح می‌نمود و گاه یادآور می‌شد که اطلاعاتم ناقص است؛ من هم شرمنده قبول می‌کردم و تمام گوش می‌شدم تا اطلاعاتم کامل‌تر شود.

از خانه علینقی وزیری در خیابان ولیعصر، کوچه پسیان می‌گفت؛ جایی که پرهام و همخانه‌اش هم در همسایگی او منزلی اجاره کرده بودند و گاهی شب‌ها به منزل وزیری می‌رفتند و او پذیرای آن‌ها و سایر مهمانانش بود. همچنین از دوران دانشگاه و دانشکده پرماجرای حقوق و علوم سیاسی در دهه ۳۰ صحبت می‌کرد و از همکلاسی‌هایی یاد می‌کرد که اغلب یا در قید حیات نبودند یا دور از وطن روزگار می‌گذراندند. اکنون در شهریور ۱۴۰۴، دیگر حسرت دوری از برخی دوستان و عزیزانش را ندارد.

استاد سیروس پرهام صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور، در تشییعی نه چندان درخور و شایسته و بدون حضور رئیس کتابخانه ملی، از درب ساختمان آرشیو بدرقه شد. در این مراسم جای بسیاری از منتقدان ادبی، روزنامه‌نگاران، سندشناس‌ها، پژوهشگران فرش و استادان دانشگاه خالی بود. همچنین هیچ‌یک از روسای سابق آرشیو در این مراسم حضور نداشتند و تنها غلامرضا عزیزی، که به دعوت من حضور یافته بود، سخنرانی کرد. 

ماهرخ ابراهیم‌پور؛ روزنامه اعتماد

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیروس پرهام ادبیات مترجم تشییع مراسم تشیع
پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد
ضرب الاجل ایران برای اروپا/ ملاقات سرنوشت ساز پزشکیان در نیویورک
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
سایر اخبار

خداحافظ «کروچنده»!

تشییعی که شایسته استاد پرهام نبود

فال حافظ 29 شهریور 1404

فال حافظ 28 شهریور 1404

زمان تشییع ثمینه باغچه‌بان

فال حافظ برای امروز 26 شهریور 1404

سیروس پرهام درگذشت

نگاهی به رمان زنانه «تابستان»/ عشق در جامعه‌ای که بر گناهکار آسان می‌گیرد و بر پرهیزکار سخت!

نگاهی به رمان زنانه «تابستان»/ عشق در جامعه‌ای که بر گناهکار آسان می‌گیرد و بر پرهیزکار سخت!

فال حافظ برای امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴

فال حافظ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۲ نظر)
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۱۱۸ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۷ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۵۰ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۹ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۴۳ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005ZuE
tabnak.ir/005ZuE