دکتر ابوالفضل واحدی ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار کرد: رعایت عدالت آموزشی دغدغه اصلی رییس جمهور در خصوص اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها است به طوریکه تاکید دارند این امر باید به عنوان یک خط و مشی در همه مسائل مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص اصلاح سهمیه های کنکور یک سری الزامات و ملاحظاتی در بخش های مختلف جامعه که به نوعی جامعه مدیون این بخش است، وجود دارد. باید بتوانیم در اصلاح سهمیه های کنکور ضمن اینکه فرصت برابر آموزش را برای همه ایجاد می کنیم، ملاحظات این بخش از جامعه را نیز در نظر بگیریم.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات فوق ماموریتی از سوی رییس جمهور در خصوص اصلاح سهمیه های کنکور به وزارت علوم داده شده است تا طرحی را با رعایت نکات فوق آماده کند.

دکتر واحدی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث حذف سهمیه های کنکور مطرح نیست، خاطر نشان کرد: ما به دنبال سامان دهی این موضوع هستیم. تا هم کرامت و ارزش کسانی که جامعه به نوعی به آنها وامدار هستند، حفظ شود و هم اینکه عدالت آموزشی و فرصت برابر تحصیل فراهم شود. بر این اساس پیشنهاد وزارت علوم در این خصوص آماده و به رییس جمهور ارسال شده است. ایشان نیز ملاحظاتی در این زمینه داشتند، رفت و برگشت هایی نیز صورت گرفت. پس از اینکه نظرات اصلاح سهمیه ها اعمال شود، تصمیم نهایی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد نهایی اصلاح سهمیه های کنکور از سوی وزارت علوم تقدیم رئیس جمهور شده است و منتظر هستیم تا مسیر خود را پیش ببرد، گفت: امیدواریم این قانون برای کنکور سال ۱۴۰۵ اعمال شود. چرا که اصلاح سهمیه ها با این فلسفه صورت گرفته است که عدالت آموزشی را با رعایت ملاحظات لازم محقق کند. ضمن اینکه به سوالات جامعه در این زمینه به نحو مناسبی پاسخ داده شود. اگر همراهی لازم در این زمینه صورت بگیرد. این تصمیم برای کنکور سال آینده اعمال خواهد شد.