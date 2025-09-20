En
کنکور ۱۴۰۵ با سهمیه‌های جدید!

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد نهایی اصلاح سهمیه‌های کنکور از سوی وزارت علوم تقدیم رئیس جمهور شده است، گفت: اگر همراهی لازم در این زمینه صورت بگیرد، این تصمیم برای کنکور سال آینده اعمال خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۵۹
585 بازدید
۸
کنکور ۱۴۰۵ با سهمیه‌های جدید!

دکتر ابوالفضل واحدی ضمن بیان این مطلب به آخرین وضعیت اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها اشاره کرد و اظهار کرد: رعایت عدالت آموزشی دغدغه اصلی رییس جمهور در خصوص اصلاح سهمیه های ورود به دانشگاه ها است به طوریکه تاکید دارند این امر باید به عنوان یک خط و مشی در همه مسائل مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص اصلاح سهمیه های کنکور یک سری الزامات و ملاحظاتی در بخش های مختلف جامعه که به نوعی جامعه مدیون این بخش است، وجود دارد. باید بتوانیم در اصلاح سهمیه های کنکور ضمن اینکه فرصت برابر آموزش را برای همه ایجاد می کنیم، ملاحظات این بخش از جامعه را نیز در نظر بگیریم.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات فوق ماموریتی از سوی رییس جمهور در خصوص اصلاح سهمیه های کنکور به وزارت علوم داده شده است تا طرحی را با رعایت نکات فوق آماده کند.

دکتر واحدی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث حذف سهمیه های کنکور مطرح نیست، خاطر نشان کرد: ما به دنبال سامان دهی این موضوع هستیم. تا هم کرامت و ارزش کسانی که جامعه به نوعی به آنها وامدار هستند، حفظ شود و هم اینکه عدالت آموزشی و فرصت برابر تحصیل فراهم شود. بر این اساس پیشنهاد وزارت علوم در این خصوص آماده و به رییس جمهور ارسال شده است. ایشان نیز ملاحظاتی در این زمینه داشتند، رفت و برگشت هایی نیز صورت گرفت. پس از اینکه نظرات اصلاح سهمیه ها اعمال شود، تصمیم نهایی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پیشنهاد نهایی اصلاح سهمیه های کنکور از سوی وزارت علوم تقدیم رئیس جمهور شده است و منتظر هستیم تا مسیر خود را پیش ببرد، گفت: امیدواریم این قانون برای کنکور سال ۱۴۰۵ اعمال شود. چرا که اصلاح سهمیه ها با این فلسفه صورت گرفته است که عدالت آموزشی را با رعایت ملاحظات لازم محقق کند. ضمن اینکه به سوالات جامعه در این زمینه به نحو مناسبی پاسخ داده شود. اگر همراهی لازم در این زمینه صورت بگیرد. این تصمیم برای کنکور سال آینده اعمال خواهد شد.

برچسب ها
کنکور کنکور سراسری سهمیه کنکور کنکور 1405 سهمیه‌های کنکور رئیس جمهور اصلاح سهمیه ها
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
کشورهایی که مشکلات و دغدغه های متنوع ما را ندارند ، تحریم ، خشکسالی ، سایه جنگ ، تورم ، مهاجران غیر قانونی و ... را ندارند اینقدر به کنکور ور نمی روند که ما ور می رویم . برخی سازمانها و ... چنان سرگرم فعالیتهای الکی و بدرد نخور هستند که انسان فکر می کند شاید اینها اساسا در ایران زندگی نمی کنند . ... پ . ن . پ اگه برای ملت آب نداره برای اینها که کلی حق جلسه ، حقه ماموریت ، حق فکر کردن ! و ... می گیرند که نان داره .
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
4
پاسخ
سهمیه تقلب است.
به کسانی که جامعه به نوعی به آنان وامدار است امکانات بیشتر آموزشی فراهم کنید. نه اینکه تقلب کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
2
1
پاسخ
باید برای شهدا وجانبازان جنگ 12 روزه سهمیه جدا در نظر گرفته شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
3
پاسخ
سهمیه ناقض عدالت آموزشی است جناب دکترررر! چطور از عدالت آموزشی صحبت می کنید وقتی حاضر نیستید بساط سهمیه های گوناگون را جمع کنید؟
مرزبان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
3
پاسخ
با تخصیص سهمیه ها یعنی ظلم و بی عدالتی که ما سالهاست به این موضوع درگیر هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
1
0
پاسخ
قانون سهمیه بزرگترین رانت سیستماتیک تاریخ بشریت هست از ازل تا به الان تو هیچ دوره ای و تو هیچ کشوری اینطور رانت را قانونی و در این سطح اجرا نکردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
بعداز جنگ جهانی دوم المانی ها برای افرادی که در جنگ بودند الویتهایی در نظر داشتن
قاسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
0
0
پاسخ
کسیکه سواد مثلا نقاشی داره،ریاضی داره،میدونه این رشته‌ها وامثالهم تو ایران درآمد نداره و خودش سهمیه خوبی داره مثل مدال آورا یا خانواده‌های شاهد یا رزمنده‌ها میرن بازیست شناسی 5/پزشکی میخونن این دیگه ظلم شدید به جامعه است. بخدا خودم رزمنده بودم ولی خیلی بده
