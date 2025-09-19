En
شمارش معکوس؛

اعلام زمان احیای دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

آکسیوس نوشته که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از ساعت ۲۰ به وقت شرقی در روز ۲۸ سپتامبر علیه ایران احیا خواهند شد.
به گزارش تابناک؛ آکسیوس نوشته که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از ساعت ۲۰ به وقت شرقی در روز ۲۸ سپتامبر علیه ایران احیا خواهند شد.

تحریم شورای امنیت تحریم ایران تحریم علیه ایران اسنپ بک
