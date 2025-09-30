ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری

مرسدس EQE ۵۰۰ یک سدان چهارچرخ محرک برقی است که بیش از ۴۰۰ اسب بخار قدرت و ۸۵۸ نیوتونمتر گشتاور تولید میکند. شتاب صفر تا صد این خودرو ۴.۹ ثانیه اعلام شده است. تولید این مدل در شرکت Beijing Benz Automotive چین انجام میشود. یعنی بسیار راحت و ساده میتوان گفت که اصیل آلمانی حالا توسط چشم بادامی های چینی تولید میشود .
پک باتری EQE ۵۰۰ با ظرفیت ۹۶.۱ کیلووات ساعت امکان پیمایش رسمی ۶۸۱ کیلومتر را دارد. هرچند تجربهی واقعی کاربران نشان داده این عدد بیشتر روی کاغذ زیباست و در عمل باید روی حدود ۴۸۰ کیلومتر حساب کرد. شارژ سریع باتری نیز در حدود ۳۷ دقیقه زمان میبرد.
طول: ۴،۹۶۹ میلیمتر
عرض: ۱،۹۰۶ میلیمتر
ارتفاع: ۱،۵۱۴ میلیمتر
فاصله محوری: ۳،۱۲۰ میلیمتر
این ابعاد، EQE ۵۰۰ را در ردهی سدانهای لوکس سایز متوسط قرار میدهد و فضای داخلی جاداری را بهویژه به لطف فاصله محوری بلند، فراهم کرده است.
سیستم فنی و ایمنی همیشه در مرسدس بنز حرف اول را میزده و حالا هم پکیج کاملی از تکنولوژی با این مدل عرضه کرده است :
قدرت پیشرانهها از طریق یک گیربکس تکسرعته منتقل میشود. سیستم تعلیق جلو جناغی دوبل و عقب مولتیلینک است و در هر چهارچرخ از ترمزهای دیسکی استفاده شده است.
EQE ۵۰۰ به مجموعهای کامل از فناوریهای ایمنی پیشرفته مجهز است، از جمله:
سیستمهای PRE-SAFE® و PRE-SAFE Sound برای محافظت پیشگیرانه در شرایط بحرانی
ارتباط هوشمند Car-to-X Communication برای تبادل اطلاعات با زیرساختهای شهری
دوربین ۳۶۰ درجه، PARKTRONIC با کمک پارک فعال، هشدار ترافیک متقاطع و ترمز خودکار اضطراری
هشدار نقطه کور، کمک حفظ مسیر، هشدار خروج ایمن از خودرو و ترمز تطبیقی با تقسیم هوشمند نیرو
هشت ایربگ، سیستمهای ABS، BAS، ESP و سنسور فشار باد تایر
این خودرو در نسخه اروپایی موفق به کسب ۵ ستاره ایمنی Euro NCAP شده است.
داخل کابین EQE ۵۰۰ با ترکیبی از چرم مرغوب، نورپردازی محیطی با ۶۴ رنگ متنوع، سانروف پانورامیک و لوگوهای نورانی مرسدس، فضایی مدرن و لوکس را ایجاد میکند.
برخی امکانات شاخص عبارتند از:
صندلیهای برقی جلو با حافظه، گرمکن، تهویه و قابلیت ماساژ در نسخههای فولآپشن
سیستم تهویه چندمنطقهای با یونیزاسیون و عطرآگینساز Air Balance
سیستم اطلاعات و سرگرمی MBUX با نمایشگرهای مجزا، کنترل حرکتی و صوتی هوشمند
هدآپدیسپلی (اختیاری)، ورود بدون کلید SmartKey، درب صندوق برقی با قابلیت هندزفری و سیستم تهویهی پیش از ورود به خودرو.
اما باور کنید هیچکدام از این امکانات و آپشن ها جای آن موتور های 6 و 8 سیلندر مرسدس بنز را نخواهد گرفت ، موتور هایی که در نسخه های خاص دست ساز بودند و امضا کارگر و یا مهندس به روی آن بود.
دنیای امروز هرچقدر هم که به سمت برقی شدن برود برای عاشقان خودرو غم انگیز است ، چرا که ما عاشقان خودرو دیوانه وار شنیدن صدای موتور خودرو را دوست داریم ، عاشق معکوس دادن بازی با ضرایب دنده خودرو هستیم اما حالا باید با این موضوع کنار بیایم که ابر قدرت خودروسازی اروپایی تبار " مرسدس بنز " در حال ساخت خودروی لوکس برقی آن هم نه سایت های تولیدی خود در آلمان بلکه در حال تولید و مونتاز و صادر از مبدا کارخانه های چین است .