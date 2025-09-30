En
داستان چین و برندی که عاشقش بودیم

ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری

هیچ‌وقت تصور نمی‌کردم منی که روزی برای شنیدن غرش موتور شش‌سیلندر بنز دایی‌ام، سوئیچ ماشینش را یواشکی می‌دزدیدم، روزی برای یک «اسباب‌بازی برقی» با لوگوی مرسدس بنویسم. اما حالا وقت معرفی است: این شما و این مرسدس EQE 500، سدان تمام‌برقی لوکس که به بازار ایران رسیده است.
کد خبر: ۱۳۲۹۳۷۳
| |
705 بازدید
|
۲

 

مرسدس EQE ۵۰۰ یک سدان چهارچرخ محرک برقی است که بیش از ۴۰۰ اسب بخار قدرت و ۸۵۸ نیوتون‌متر گشتاور تولید می‌کند. شتاب صفر تا صد این خودرو ۴.۹ ثانیه اعلام شده است. تولید این مدل در شرکت Beijing Benz Automotive چین انجام می‌شود. یعنی بسیار راحت و ساده میتوان گفت که اصیل آلمانی حالا توسط چشم بادامی های چینی تولید میشود . 

پک باتری EQE ۵۰۰ با ظرفیت ۹۶.۱ کیلووات ساعت امکان پیمایش رسمی ۶۸۱ کیلومتر را دارد. هرچند تجربه‌ی واقعی کاربران نشان داده این عدد بیشتر روی کاغذ زیباست و در عمل باید روی حدود ۴۸۰ کیلومتر حساب کرد. شارژ سریع باتری نیز در حدود ۳۷ دقیقه زمان می‌برد.

ابعاد و کلاس بدنه

طول: ۴،۹۶۹ میلی‌متر

عرض: ۱،۹۰۶ میلی‌متر

ارتفاع: ۱،۵۱۴ میلی‌متر

فاصله محوری: ۳،۱۲۰ میلی‌متر

این ابعاد، EQE ۵۰۰ را در رده‌ی سدان‌های لوکس سایز متوسط قرار می‌دهد و فضای داخلی جاداری را به‌ویژه به لطف فاصله محوری بلند، فراهم کرده است.

ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری

 

سیستم فنی و ایمنی همیشه در مرسدس بنز حرف اول را میزده و حالا هم پکیج کاملی از تکنولوژی با این مدل عرضه کرده است : 

قدرت پیشرانه‌ها از طریق یک گیربکس تک‌سرعته منتقل می‌شود. سیستم تعلیق جلو جناغی دوبل و عقب مولتی‌لینک است و در هر چهارچرخ از ترمز‌های دیسکی استفاده شده است.

EQE ۵۰۰ به مجموعه‌ای کامل از فناوری‌های ایمنی پیشرفته مجهز است، از جمله:

سیستم‌های PRE-SAFE® و PRE-SAFE Sound برای محافظت پیشگیرانه در شرایط بحرانی

ارتباط هوشمند Car-to-X Communication برای تبادل اطلاعات با زیرساخت‌های شهری

دوربین ۳۶۰ درجه، PARKTRONIC با کمک پارک فعال، هشدار ترافیک متقاطع و ترمز خودکار اضطراری

هشدار نقطه کور، کمک حفظ مسیر، هشدار خروج ایمن از خودرو و ترمز تطبیقی با تقسیم هوشمند نیرو

هشت ایربگ، سیستم‌های ABS، BAS، ESP و سنسور فشار باد تایر
این خودرو در نسخه اروپایی موفق به کسب ۵ ستاره ایمنی Euro NCAP شده است.

 

ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری

 

امکانات رفاهی و لوکسی که قربانی چینی سازی این خودرو نشده ! 

داخل کابین EQE ۵۰۰ با ترکیبی از چرم مرغوب، نورپردازی محیطی با ۶۴ رنگ متنوع، سانروف پانورامیک و لوگو‌های نورانی مرسدس، فضایی مدرن و لوکس را ایجاد می‌کند.

برخی امکانات شاخص عبارتند از:

صندلی‌های برقی جلو با حافظه، گرم‌کن، تهویه و قابلیت ماساژ در نسخه‌های فول‌آپشن

سیستم تهویه چندمنطقه‌ای با یونیزاسیون و عطرآگین‌ساز Air Balance

سیستم اطلاعات و سرگرمی MBUX با نمایشگر‌های مجزا، کنترل حرکتی و صوتی هوشمند

هدآپ‌دیسپلی (اختیاری)، ورود بدون کلید SmartKey، درب صندوق برقی با قابلیت هندزفری و سیستم تهویه‌ی پیش از ورود به خودرو.

ورود مرسدس EQE 500 به بازار ایران؛ لوکس برقی با چاشنی فناوری

اما باور کنید هیچکدام از این امکانات و آپشن ها جای آن موتور های 6 و 8 سیلندر مرسدس بنز را نخواهد گرفت ، موتور هایی که در نسخه های خاص دست ساز بودند و امضا کارگر و یا مهندس به روی آن بود.

دنیای امروز هرچقدر هم که به سمت برقی شدن برود برای عاشقان خودرو غم انگیز است ، چرا که ما عاشقان خودرو دیوانه وار شنیدن صدای موتور خودرو را دوست داریم ، عاشق معکوس دادن  بازی با ضرایب دنده خودرو هستیم اما حالا باید با این موضوع کنار بیایم که ابر قدرت خودروسازی اروپایی تبار " مرسدس بنز " در حال ساخت خودروی لوکس برقی آن هم نه سایت های تولیدی خود در آلمان بلکه در حال تولید و مونتاز و صادر از مبدا کارخانه های چین است .

 

تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
1
پاسخ
قیمت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
بیخیال چینی ها بهتره
