En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمالی

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همزمان با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های شدید در استان‌های شمالی، از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۹۲۹۰
| |
406 بازدید
هشدار وقوع سیلاب در استان‌های شمالی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان‌های شمالی کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از روز شنبه ۲۹ شهریور تا دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع تگرگ و گردوخاک در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بارش‌های شدید می‌تواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید شود. همچنین احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهسانی وجود دارد.

کبادی با تأکید بر آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های در معرض مخاطره، توصیه کرد: هموطنان از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها خودداری کنند، همچنین احتیاط در جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق کوهستانی و احتیاط در سفرهای بین‌شهری ضروری است.

کبادی در پایان یادآور شد: هموطنان در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی بارش باران هلال احمر هشدار سیلاب گیلان مازندران گلستان خبر فوری
"امیرحسین قیاسی" ستاره جدید طنز که همه ایرانی‌ها را می‌خنداند!
سقوط استقلال در دبی رد صلاحیت تاجرنیا در تهران/ مدیری با سیمای انتخاباتی
تندرو‌های ایران جذابیت داعشی دارند/ تقویت تفکر «جبهه پایداری» خطرناک است/ شکاف میان اصولگرایان شدیدتر خواهد شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور کمرنگ شهرهای ایران در جمع گرمترین نقاط جهان
بارش باران در نقاط مختلف کشور
هشدار هواشناسی: رگبار و رعد و برق در راه است
شدت خنکی هوا در بامداد فردا + نقشه دمایی
آغاز موج جدید بارش‌ها از جمعه
هشدار دریایی سطح نارنجی در مازندران
مردم این استان بخاری‌‌ روشن کردند!
بارش ۹۴ میلی‌متری باران در بندر انزلی + عکس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
افشای فیش حقوقی 229 میلیونی یک مدیرعامل!  (۴۰۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۶۹ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۱ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
مقایسه جنجالی فرشته حسینی قبل و بعد از نوید محمدزاده  (۴۱ نظر)
مسئول دفتر یک نماینده مجلس بازداشت شد  (۳۷ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران  (۳۷ نظر)
مدیرانی که دل در گروی ایران ندارند/ نفوذ دو تابعیتی ها چقدر جدی است؟  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZoA
tabnak.ir/005ZoA